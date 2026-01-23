Barclays senkt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 76,20 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 71,68 auf Tradegate (22. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+14,56 % bedeutet.