Barclays senkt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 76,20 Euro
- Barclays senkt Henkel-Kursziel auf 76,20 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.
- Analyst sieht schwache Q4-Erwartungen für Henkel.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 76,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der neu für die Düsseldorfer verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Henkel dürfte es schwer gelingen, die Erwartungen an das vierte Quartal zu erfüllen. Stärke im Klebstoff-Bereich werde durch das schwache Geschäft mit der Autobranche aufgezehrt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 71,68 auf Tradegate (22. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+14,56 % bedeutet.
"Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel
"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.
Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht."
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/henkel-aktie-verliert-uebernahme-von-schweizer-spezialisten-atp-1035719618