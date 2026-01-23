ANALYSE-FLASH
Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'
- Barclays hebt L'Oreal-Kursziel auf 435 Euro an.
- Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" geändert.
- Analyst prognostiziert überdurchschnittliches Wachstum.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 325 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Der neu für die Franzosen verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Mit seiner organischen Wachstumsprognose für L'Oreal für 2026 liegt Ackermann klar über dem Marktkonsens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 394,8 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 207,37 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 403,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 372,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -4,43 %/+11,75 % bedeutet.
