Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 394,8 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 207,37 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 403,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 372,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -4,43 %/+11,75 % bedeutet.