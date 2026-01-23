BARCLAYS stuft ENI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach einem Gespräch mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sie komme zu dem Schluss, dass der Ölkonzern weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial berge, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin passte ihre Prognosen für das vierte Quartal an die Zwischenberichte anderer Sektorunternehmen an./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 16,43EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
