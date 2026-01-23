    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 55,18EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Matthew Clements
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 55,00
    Kursziel alt: 47,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     