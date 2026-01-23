BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 55,18EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55,00
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
