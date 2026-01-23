Lehrbuchbestätigung eines epithermalen Systems im North Block

Die ersten Bohrergebnisse aus dem North Block des Gran Pilar Projekts von Tocvan Ventures Corp. markieren einen wichtigen Meilenstein: Zum ersten Mal wurde dieses bislang ungetestete Gebiet systematisch in der Tiefe angebohrt.

Die veröffentlichten Resultate zeigen durchgängig Silbermineralisierung, allerdings überwiegend mit moderaten Gehalten im niedrigen zweistelligen Bereich und meist kurzen mineralisierten Abschnitten.

Anleger, die auf lange Intervalle mit deutlich höheren Gehalten gehofft hatten, hätten sich daher stärkere Zahlen gewünscht. Diese Erwartung ist nachvollziehbar. Eine rein zahlenbasierte Betrachtung greift jedoch zu kurz. Entscheidend ist vielmehr, welches geologische Ziel diese ersten Bohrungen verfolgten – und was sie tatsächlich nachgewiesen haben.

Dass das Management die Ergebnisse trotz der moderaten Anfangsgehalte als konstruktiv bewertet, zeigt sich auch operativ: Tocvan bereitet bereits die nächste Explorationsphase vor und hat ein zweites Bohrgerät gesichert, das ab Februar für weitere, auf den North Block fokussierte Bohrungen eingesetzt werden soll. Ziel ist es, die nun gewonnenen geologischen Erkenntnisse zügig zu vertiefen und das Explorationsmodell weiter zu schärfen.

CEO-Video: Brodie Sutherland zur Bedeutung der Ergebnisse

Im folgenden Video (mit deutschen Untertiteln) erläutert Tocvan-CEO Brodie Sutherland die Bedeutung der Bohrergebnisse aus dem North Block und skizziert, wie das Unternehmen auf diesen Erkenntnissen weiter aufbauen will:

Die Übersichtskarte des Gran Pilar Projekts verdeutlicht den räumlichen Abstand von rund 5 km zwischen der etablierten Main Zone Lagerstätte nahe dem South Block, wo derzeit die Pilotmine aufgebaut wird, und dem North Block, der erstmals systematisch bebohrt wird. Die aktuellen Bohrergebnisse stammen aus einem vollständig neuen Zielgebiet und sind daher nicht direkt mit den bekannten Zonen im Süden vergleichbar. Genau dieser Abstand unterstreicht, dass es sich beim North Block um ein eigenständiges Explorationsziel handelt und nicht um eine bloße Randzone der bestehenden Main Zone Lagerstätte.

Projektweite Längsschnittdarstellung des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts, die den räumlichen Abstand zwischen dem North Block und der Main Zone (South Block) zeigt. Die Abbildung verdeutlicht die ca. 5 km Entfernung zwischen der erstmals bebohrten epithermalen Mineralisierung im North Block und der etablierten Main Zone, in der derzeit der Bau der Pilotmine voranschreitet.

Ein völlig neues Gebiet – keine Ressourcendefinition

Der North Block unterscheidet sich grundlegend vom bekannten South Block. Während dort über einen langen Zeitraum ein belastbares geologisches Modell aufgebaut wurde, zahlreiche Bohrungen vorliegen und inzwischen eine klare Produktionsperspektive besteht, handelt es sich beim North Block um ein bislang weitgehend ungetestetes Areal. Historische Bohrungen existieren nicht, eine definierte Erzgeometrie liegt ebenso wenig vor wie bekannte hochgradige Zonen. Die geologische Grundlage bildeten bislang vor allem Oberflächenproben, alte Stollen sowie ausgeprägte Alterationszonen.

Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Bohrungen nicht als Ressourcendefinitionsbohrungen zu verstehen, sondern als klassische Erstbohrungen. Ihr Ziel bestand nicht darin, unmittelbar wirtschaftliche Gehalte nachzuweisen, sondern eine wesentlich grundlegendere Frage zu klären: Ob im North Block in der Tiefe tatsächlich ein zusammenhängendes epithermales Gold-Silber-System existiert oder lediglich oberflächliche Anomalien vorliegen.

Treffer vs. Systemnachweis: Ein oft unterschätzter Unterschied

Viele Anleger setzen unbewusst gleich:

„Gute Bohrung = hohe Gehalte und lange Intervalle.“

Geologisch ist das insbesondere bei epithermalen Lagerstätten ein Trugschluss. Solche Systeme sind bekannt dafür, dass:

hochgradige Zonen schmal und strukturell stark begrenzt sind

wirtschaftliche Erzschüsse oft nur wenige Meter mächtig sind

diese Zonen versetzt, gestaffelt und räumlich schwer vorherzusagen sind

Viele große epithermale Minen sahen in ihren ersten Bohrlöchern vergleichbar aus. Anstelle klar definierter Erzschüsse wurden zunächst Randbereiche des Systems, Übergangszonen oder nur schwach mineralisierte Strukturen angetroffen.

Deshalb ist der Nachweis des epithermalen Lagerstättensystems der entscheidende erste Schritt – nicht der sofortige Treffer.

Der entscheidende Fortschritt: Der Systemnachweis ist gelungen

Unabhängig von den moderaten Gehalten zeigen die Bohrungen im North Block ein konsistentes Bild:

silifizierte Andesite und Gänge (Dikes) eine typische epithermale Spurenelement-Signatur mit Silber, Blei, Zink, Antimon und Arsen ausgeprägte hydrothermale Alteration mehrere mineralisierte Horizonte innerhalb einzelner Bohrlöcher klare strukturelle und lithologische Kontrolle der Mineralisierung

Diese Kombination entsteht nicht zufällig. Sie ist charakteristisch für ein echtes epithermales System, das über eine relevante räumliche Ausdehnung verfügt.

Auf dieser Basis können die nächsten Bohrungen deutlich gezielter ausgerichtet werden, etwa entlang identifizierter Dike-Korridore, struktureller Kreuzungspunkte und geochemischer Vektoren.

Wie epithermale Gold-Silber-Systeme aufgebaut sind: Warum erste Bohrungen selten den Kern treffen

Schematisches Modell einer epithermalen Gold-Silber-Lagerstätte (vereinfacht nach USGS). Quelle: USGS, Descriptive Models for Epithermal Gold-Silver Deposits



Die Abbildung zeigt den typischen Aufbau eines epithermalen Systems , wie er weltweit bei zahlreichen Gold-Silber-Lagerstätten beobachtet wird. Charakteristisch ist, dass solche Systeme eine große räumliche Ausdehnung besitzen, während sich die wirtschaftlich relevanten Erzschüsse nur in vergleichsweise schmalen, strukturell stark fokussierten Bereichen konzentrieren.

Der gelb dargestellte Bereich symbolisiert einen sogenannten „sheeted vein complex“ , also einen Bereich engstehender, mineralisierter Adern, in dem hydrothermale Fluide über längere Zeit gebündelt zirkulierten. In diesen Zonen entstehen typischerweise die höchsten Gehalte. Der überwiegende Teil des Systems besteht jedoch aus Alterationszonen, Übergangsbereichen und schwächer mineralisierten Strukturen, die zwar Hinweise auf ein aktives hydrothermales System liefern, aber für sich genommen noch keine wirtschaftlichen Gehalte aufweisen müssen.

Für die Exploration bedeutet dies, dass erste Bohrungen häufig zunächst diese Rand- und Übergangszonen durchschneiden , selbst wenn sie geologisch „richtig“ positioniert sind. Erst durch fortlaufendes Bohren, die Auswertung von Strukturgeometrien und die gezielte Vektorisierung entlang durchlässiger Zonen (wie Gänge/Adern, Dikes oder Störungszonen) lassen sich jene Bereiche eingrenzen, in denen sich die hochgradige Mineralisierung konzentriert.

Übertragen auf den North Block von Gran Pilar helfen solche Modelle zu verstehen, warum die bisherigen Bohrungen trotz moderater Gehalte als konstruktiv zu werten sind: Sie bestätigen das Vorhandensein eines epithermalen Systems und liefern die notwendigen geologischen Informationen, um in den nächsten Bohrphasen gezielter nach den strukturell fokussierten Kernzonen zu suchen.

Gran Pilar North Block: Interpretatives Explorationsmodell eines niedrig-sulfidierten epithermalen Systems

Die von Tocvan heute veröffentlichte Modellgrafik vereint lithologische, strukturelle, alterative (AI/CCPI) und geochemische Informationen und veranschaulicht die Lage der bisherigen Bohrungen innerhalb des zentralen, silberreichen Feeder- und Stockwork-Bereichs des Systems.

Nach der Interpretation von Tocvan deutet das aktuelle Bohrprogramm darauf hin, dass der aussichtsreichste, strukturell fokussierte Kern des Systems in größerer Tiefe liegt.

Das Modell macht deutlich, dass die bislang angetroffenen Mineralisierungen keine randlichen Erscheinungen darstellen, sondern integraler Bestandteil eines zusammenhängenden epithermalen Systems sind. Vielmehr sprechen die räumliche Verknüpfung von Mineralisierung, Alteration und Struktur dafür, dass die bisherigen Bohrungen einen zentralen, fluidfokussierten Bereich des Systems erfasst haben.

Gleichzeitig erlaubt das Modell erstmals, die beobachteten Silbergehalte, polymetallischen Begleitelemente und Alterationsmuster in einen konsistenten geologischen Rahmen einzuordnen. Auf dieser Basis lassen sich zukünftige Bohrprogramme gezielt entlang identifizierter struktureller Korridore, Dike-Systeme und geochemischer Vektoren ausrichten, um jene Bereiche anzutesten, in denen eine weitere Zunahme der Gehalte und eine bessere Kontinuität der Mineralisierung zu erwarten sind.

Warum niedrige Anfangsgehalte kein negatives Signal sind

Gerade bei epithermalen Gold-Silber-Lagerstätten liefern erste Bohrungen häufig keine spektakulären Gehalte. Stattdessen werden oft breitere, aber schwächer mineralisierte Zonen durchschnitten, die sich über mehrere Bohrlöcher hinweg mit moderaten, wiederkehrenden Gehalten und einer konsistenten geochemischen Signatur zeigen. Dieses Muster ist in ersten Explorationsphasen eher die Regel als die Ausnahme.

Solche Ergebnisse sind weniger als Zeichen von Schwäche zu werten, sondern häufig ein Hinweis auf die Größe und Ausdehnung des Systems. Die höhergradigen Zonen konzentrieren sich in epithermalen Lagerstätten typischerweise dort, wo sich Strukturen kreuzen, Fluidwege gebündelt werden oder bestimmte Höhenfenster innerhalb des Systems erreicht werden. Diese Bereiche lassen sich erst schrittweise und gezielt anbohren, sobald das zugrunde liegende strukturelle Modell besser verstanden ist.

Der entscheidende Punkt: Struktur schlägt Gehalt

Besonders wichtig ist, dass die besten Intervalle im North Block an silifizierte Dikes gebunden sind. Solche Strukturen gelten in epithermalen Systemen häufig als:

Hauptleitbahnen für mineralisierende Fluide

Zonen erhöhter Durchlässigkeit

potenzielle Träger späterer hochgradiger Erzschüsse

In vielen bekannten epithermalen Lagerstätten wurden die wirtschaftlich relevanten Zonen erst identifiziert, nachdem genau solche strukturellen Korridore erkannt und gezielt weiterverfolgt wurden. Der Zielrahmen für weitere Bohrungen wird zusätzlich durch die Korrelation mit den kürzlich abgeschlossenen Daten aus der Drohnen-Magnetikmessung gestützt, die voraussichtlich dabei helfen werden, strukturelle Korridore für Folgebohrungen weiter zu präzisieren.

Auch das Management bewertet die Ergebnisse in erster Linie als Bestätigung eines größeren epithermalen Systems und weniger als unmittelbaren wirtschaftlichen Treffer. Insbesondere die dike-gebundene Mineralisierung wird dabei als geologisch entscheidender Hinweis gewertet. CEO Brodie Sutherland ordnete die Ergebnisse wie folgt ein:

„Diese ersten Bohrlöcher im North Block bestätigen unmittelbar eine neue Silberentdeckung in mehr als 5 km Entfernung von unserer Main Zone. Die Kombination aus hochgradigem Silber, starker polymetallischer Begleitmineralisierung und lehrbuchhafter hydrothermaler Alteration signalisiert uns, dass wir es mit einem bedeutenden mineralisierten System zu tun haben. Besonders spannend ist die Entdeckung einer hochgradigen Silberzone, die in einem silifizierten Dike beherbergt ist – Strukturen wie diese sind dafür bekannt, mineralisierende Fluide in produktiven epithermalen Umgebungen zu bündeln. Mit mehreren übereinanderliegenden mineralisierten Abschnitten in mehreren Bohrlöchern gewinnen wir rasch Vertrauen, dass Gran Pilar über die Gehalte, die Kontinuität und das Skalierungspotenzial verfügt, um sich zu einem spannenden neuen Wachstumsbereich für Tocvan zu entwickeln. Mit dem Eintreffen eines zweiten Bohrgeräts im Februar sind wir gut positioniert, um zügig auf diesen Ergebnissen aufzubauen.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung

Historische Einordnung: Kein ungewöhnlicher Verlauf

Wichtig ist, dass inzwischen mineralisierte Abschnitte in mehreren Zielgebieten innerhalb des North Blocks über eine laterale Ausdehnung von ca. 1,8 km hinweg identifiziert wurden, was Hinweise auf eine seitliche Kontinuität des Systems liefert und nicht auf ein einzelnes isoliertes Vorkommen hindeutet.

Ein nüchterner, aber für Investoren wichtiger Vergleich zeigt, dass viele große epithermale Gold-Silber-Minen in ihren ersten Bohrprogrammen ein sehr ähnliches Muster aufwiesen. Die frühen Ergebnisse lieferten häufig nur moderate Gehalte und kurze mineralisierte Abschnitte, lieferten jedoch die entscheidenden Hinweise auf Alteration, Struktur und Systemausdehnung.

Erst auf dieser Datengrundlage – mit weiteren Bohrungen, engeren Bohrabständen und gezielterer Vektorisierung – konnten die wirtschaftlich relevanten, hochgradigen Zonen systematisch entdeckt werden.

Goldpreis in USD seit 2010: Der langfristige logarithmische Chart verdeutlicht den anhaltenden Aufwärtstrend des Goldpreises über die vergangenen anderthalb Jahrzehnte, gekennzeichnet durch eine Abfolge höherer Tiefs und höherer Hochs innerhalb eines breit angelegten Aufwärtstrendkanals. Nach einer längeren Konsolidierungsphase unterstreicht der jüngste Ausbruch die Stärke des aktuellen Goldpreisumfelds, das einen unterstützenden makroökonomischen Rahmen für Explorationsaktivitäten und Produktionsinitiativen wie die Pilotmine von Tocvan bietet.

Fazit

Die aktuellen Bohrergebnisse aus dem North Block stellen keinen wirtschaftlichen Treffer dar, und das sollte offen und sachlich benannt werden. Gleichzeitig sind sie jedoch auch kein Fehlschlag. Die Bohrungen haben gezeigt, dass in der Tiefe ein zusammenhängendes epithermales Gold-Silber-Lagerstättensystem existiert und die geologische Umgebung grundsätzlich stimmt, und dass bereits jetzt klare strukturelle und geochemische Ansatzpunkte für weitere, gezieltere Folgebohrungen vorliegen. Der North Block ist damit mehr als eine bloße Oberflächenanomalie und erstmals technisch unterlegt als eigenständiges Explorationsziel.

Gerade bei epithermalen Gold-Silber-Lagerstätten ist dieser Schritt von besonderer Bedeutung, da solche Systeme häufig sehr große räumliche Ausmaße annehmen können, während die wirtschaftlich relevanten Zonen erst durch systematisches Vektorisieren und fortlaufende Bohrungen herausgearbeitet werden. Dies unterscheidet den North Block grundlegend vom South Block beziehungsweise der Main Zone, die einem anderen Lagerstättentyp folgt und bereits deutlich weiter entwickelt ist. Ein direkter Vergleich der frühen Bohrergebnisse beider Bereiche wäre daher geologisch nicht sinnvoll.

Mit den nun gewonnenen Daten wurde die wichtigste Voraussetzung geschaffen, um in den kommenden Bohrphasen gezielter, effizienter und mit klarerem geologischem Fokus weiterzuarbeiten. Ob und wo sich innerhalb dieses riesigen epithermalen Systems höhergradige Zonen konzentrieren, wird sich erst mit weiteren Bohrergebnissen zeigen. Die jetzt vorliegenden Resultate markieren daher nicht den Abschluss der Einordnung, sondern den Beginn eines strukturierten Lern- und Entwicklungsprozesses im North Block. Bereits in Kürze werden weitere Bohrergebnisse erwartet, die auf den nun gewonnenen geologischen Erkenntnissen aufbauen und eine gezieltere Prüfung der identifizierten Strukturen ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund bereitet Tocvan bereits das nächste Explorationsprogramm vor. Für Anfang 2026 ist ein Phase-2-Bohrprogramm geplant, das gezielt auf den bisherigen Ergebnissen aufbaut. Zur Beschleunigung der Arbeiten wurde ein zweites Bohrgerät gesichert, das ab Februar für weitere, auf den North Block fokussierte Bohrungen eingesetzt werden soll.

Parallel dazu schreitet Tocvan (wie am Mittwoch berichtet) mit dem Aufbau der Pilotmine im South Block voran. Während der North Block somit als langfristige, explorative Wachstumsoption weiterentwickelt wird, verfolgt das Unternehmen im South Block einen klaren, unabhängigen Ansatz zur kurzfristigen Wertrealisierung. Ziel ist es, vom aktuell hohen Goldpreisumfeld zu profitieren, operative Erfahrungen und Daten zu sammeln sowie erste Cashflows zu generieren, ohne den weiteren Explorationsfortschritt zu bremsen.

Exploration und Pilotbetrieb laufen dabei nicht sequenziell, sondern parallel, sodass Tocvan sowohl kurzfristige als auch langfristige Werttreiber gleichzeitig vorantreibt, während die nächsten Bohrergebnisse aus dem North Block mit Interesse erwartet werden.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 67.548.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1,16 CAD (22.01.2026)

Marktkapitalisierung: 78 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,714 EUR (22.01.2026)

Marktkapitalisierung: 48 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichteter Natur. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Den aktuellen und zukünftigen operativen Fortschritt am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt; das geplante Phase-2-Bohrprogramm sowie der vorgesehene Einsatz eines zweiten Bohrgeräts für auf den North Block fokussierte Bohrungen ab Februar 2026; die Vorbereitung, den Bau, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Optimierung der genehmigten Pilotmine; den zeitlichen Ablauf und die operative Umsetzung von Pilotminenaktivitäten; die laufenden und geplanten Explorations-, Bohr-, Trenching-, Gesteinsproben- und geophysikalischen Programme, einschließlich der magnetischen Drohnenvermessung im North Block; den Zeitpunkt, die Auswertung und die Interpretation ausstehender und zukünftiger Explorationsergebnisse; die potenzielle Identifikation neuer Zielzonen und deren mögliche Bedeutung für Ressourcenerweiterung, Pilotminenbeschickung oder längerfristige Entwicklungsoptionen; die mögliche Übertragbarkeit von Pilotminen- und Testergebnissen auf weiterführende oder kommerzielle Produktionsszenarien; die Weiterentwicklung operativer, technischer, infrastruktureller, organisatorischer und finanzieller Strukturen im Übergang von der Exploration zur Produktion; sowie Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Marktbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung von Gold und Silber, der Kapitalmarktbedingungen und deren möglichem Einfluss auf Projektbewertung, Finanzierung und strategische Entscheidungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen des Managements sowie des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Annahmen werden als angemessen erachtet, können sich jedoch aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren als unzutreffend erweisen. Solche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Die weiterhin bestehende spekulative Natur von Explorations- und Pilotminenprojekten; das Risiko, dass das geplante Phase-2-Bohrprogramm oder der Einsatz zusätzlicher Bohrkapazitäten verzögert wird, geändert werden muss oder nicht wie derzeit erwartet umgesetzt wird; die Möglichkeit, dass laufende oder zukünftige Bohr-, Trenching-, Probenahme- oder geophysikalische Programme keine Ergebnisse liefern, die den aktuellen Erwartungen oder Interpretationen entsprechen; geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Ausdehnung, Geometrie und Gehalt mineralisierter Zonen; die Möglichkeit, dass frühe oder vorläufige Ergebnisse mit zunehmender Datendichte angepasst oder revidiert werden müssen; technische, operative, logistische oder ausrüstungsbezogene Risiken im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Bau, dem Betrieb und der Optimierung der genehmigten Pilotmine; die Unsicherheit, dass Pilotminen- oder Testbetriebsergebnisse vollständig auf größere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; Kostenüberschreitungen, Zeitverzögerungen, Lieferkettenprobleme oder infrastrukturelle Einschränkungen; Abhängigkeiten von behördlichen Genehmigungen, regulatorischen Anforderungen sowie Umwelt- und Sozialfaktoren, auch dort, wo wesentliche Genehmigungen bereits erteilt wurden; politische, regulatorische, steuerliche oder rechtliche Änderungen in Mexiko; Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine makroökonomische oder geopolitische Entwicklungen; Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und der Fähigkeit, Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen; sowie Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen, Auftragnehmern, lokalen Arbeitskräften und Drittanbietern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Der Leser wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.