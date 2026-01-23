AKTIEN IM FOKUS
Rüstung im Fokus - Ukraine-Verhandlung und CSG-Börsengang
- Rüstungswerte Rheinmetall, Hensoldt, Renk im Fokus.
- Friedensgespräche zwischen Ukraine, Russland, USA starten.
- Aktien reagieren negativ auf Verhandlungsansätze.
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Rüstungswerte wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk sollten am Freitag im Auge behalten werden. Denn zum einen kommt Bewegung in die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Und zum anderen steht an der Euronext in Amsterdam der Börsengang des tschechischen Rüstungskonzerns Czechoslovak Group (CSG) bevor, der eine zweistellige Milliardenbewertung erzielen könnte.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über Frieden reden. Dies war in den Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos sowie des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml vereinbart worden. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass Unterhändler der Kriegsparteien Russland und Ukraine damit wieder direkt miteinander sprechen.
Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze, auch wenn sich an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit Europas selbst bei einem Kriegsende in der Ukraine wenig ändern dürfte. Auch am Freitag wurden Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate eher verkauft./ag/jha/
dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 1.739 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -9,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,16 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +10,25 %/+26,79 % bedeutet.
Deine Beiträge grenzen schon an sadistische seelischen Grausamkeit gegenüber den Usern hier,IMMER wenn Rheinmetall mal kurzfristig fällt, kriegst ein Höhepunkt in deiner sadistischen Welt. Was bringt dir das? Wir halten uns an Fakten. Die kannst nicht leugnen, Rheinmetall erstickt in bestehende Aufträge, dieses Jahr erwartet Rheinmetall 80 Milliarden an NEUEN Aufträge. Da freut man sich wenn in der Ukraine Frieden herrscht. Das wird den Umsatz von Rheinmetall weiter steigern, genauso die Aufrüstung von Grönland. Alles mehrmals geschrieben, ABER Du nimmst NUR Wahr,was in deiner kindlichen Welt gefällt
Kleine Ergänzung noch, falls jetzt noch mehr User sich melden, die genau wissen, wie die aktuelle Verhandlungsrunde in Sachen Ukrainekrieg ausgeht. Ich weiß es nicht und ich hüte mich vor Prognosen in dieser Angelegenheit. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Aktionär auf diese Entwicklung gedanklich und strategisch (börsentechnisch) einstellt. Denn irgendwann ist dieser Krieg vorbei.
Laface hatte ja hier vor einigen Tagen von einer Börsenstrategie berichtet, bei der KI-gestützt Trades veranlasst werden, sobald in den Nachrichten Begriffe wie Krieg, Friedensverhandlungen etc. auftauchen. Ich glaube, da ist was dran. Die letzten wochen haben gezeigt, dass Rüstungsaktien kurzfristig auf solche Begriffe reagieren.