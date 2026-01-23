AKTIE IM FOKUS
Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz
- Wacker Neuson: Übernahmegespräche mit Doosan gescheitert.
- Kurssturz von 17% auf 19,70 Euro nach Nachrichten.
- Vorheriger Kursrückgang von 26,05 Euro erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Wacker Neuson müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben. Am Freitag sorgte das Ende der Gespräche vorbörslich für einen Kurssturz: Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Titel im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 17 Prozent tiefer bei 19,70 Euro gehandelt.
Anfang Dezember hatte das vermeldete Übernahmeinteresse der Koreaner den Kurs vom damaligen Niveau knapp unter 19 Euro um bis zu 38 Prozent nach oben schnellen lassen. Vom Zwischenhoch bei 26,05 Euro waren die Titel zuletzt schon zurückgekommen und nun dürften sie einen weiteren Großteil des Kurssprungs abgeben. Am Vortag hatten sie auf Xetra noch mit einer Übernahmeprämie bei 23,75 Euro geschlossen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 19,78 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -22,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..
Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +12,18 %/+44,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Neuson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gespräche zur Übernahme werden nicht fortgesetzt:
fällt 📉 Gespräche...
Da hast du etwas wichtiges angesprochen, die Bewertung muss auch ohne Übernahmefantasie zeitnah erreichbar / angemessen sein.
Manitou: KGV 7,2