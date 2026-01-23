Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 19,78 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -22,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +12,18 %/+44,23 % bedeutet.