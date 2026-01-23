    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Wacker Neuson müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben. Am Freitag sorgte das Ende der Gespräche vorbörslich für einen Kurssturz: Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Titel im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 17 Prozent tiefer bei 19,70 Euro gehandelt.

    Anfang Dezember hatte das vermeldete Übernahmeinteresse der Koreaner den Kurs vom damaligen Niveau knapp unter 19 Euro um bis zu 38 Prozent nach oben schnellen lassen. Vom Zwischenhoch bei 26,05 Euro waren die Titel zuletzt schon zurückgekommen und nun dürften sie einen weiteren Großteil des Kurssprungs abgeben. Am Vortag hatten sie auf Xetra noch mit einer Übernahmeprämie bei 23,75 Euro geschlossen./tih/jha/

    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 19,78 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -22,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +12,18 %/+44,23 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
