ANALYSE-FLASH
RBC senkt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 160 Euro
- RBC senkt Kursziel für Adidas auf 160 Euro.
- Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft.
- Hohe Konsensschätzungen für 2026 belasten die Aktie.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Der Sportwarenhersteller schlage sich in einem recht schwierigen globalen Marktumfeld gut, doch die Konsensschätzungen für 2026 seien hoch, begründete Piral Dadhania seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Trotz der niedrigen Bewertung, welche die Aktie stütze, sehe er nur begrenzt Kurstreiber. Dadhania bevorzugt US-Konkurrent Nike./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 150,9 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,95 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,84 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +7,38 %/+81,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Hoffentlich fällt die WM nicht aus,oder Europa boykottiert die WM, wegen Trump und Grönland. Trump macht alles möglich , vor allem das unmögliche
Liebe Mitstreiter,
ich kann den Frust gut verstehen. Allerdings bringt er uns im Moment nicht weiter. Mir fehlen leider ebenfalls die Millionen, um den Aktienkurs aktiv zu beeinflussen.
Lasst uns Geduld bewahren – bessere Tage werden kommen. Nach Regen folgt Sonne. Immer.
VG