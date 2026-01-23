RBC senkt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 160 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 150,9 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,95 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,84 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +7,38 %/+81,21 % bedeutet.