    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    ANALYSE-FLASH

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Aumovio auf 'Hold' - Ziel hoch auf 43,20 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Aumovio von "Underperform" auf "Hold"
    • Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben
    • Markt bleibt schwach, regulatorische Änderungen möglich
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Aumovio auf 'Hold' - Ziel hoch auf 43,20 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Aumovio fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen. Er sieht Spielraum für eine Neubewertung, sollte der Autozulieferer Fortschritte bei der Verbesserung der Marge erzielen./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aumovio SE!
    Short
    48,35€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    38,01€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 7,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 43,12 auf Tradegate (22. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 4,42 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -3,07 %/+39,77 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 43,20 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUMOVIO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Aumovio auf 'Hold' - Ziel hoch auf 43,20 Euro Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     