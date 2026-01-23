    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Gold Exploration AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Gold Exploration
    Advanced Gold gibt den Abschluss der Privatplatzierung bekannt
    Toronto, Ontario--(22. Januar 2026) / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX) (FWB: ZF2) (OTC PINK: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 13. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die aufgestockte nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen und durch die Ausgabe von 3.496.667 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ je Einheit einen Bruttoerlös von insgesamt 524.500,05 $ erzielt hat.

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine „Stammaktie“) aus dem Bestand des Unternehmens und einer Hälfte (1/2) eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,20 $.

     

    Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet.

     

    In Verbindung mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat das Unternehmen eine Barprovision im Gesamtwert von 16.949,99 $ an bestimmte bezugsberechtigte Personen gezahlt. Anstelle bestimmter Barprovisionen begab das Unternehmen insgesamt 15.000 Stammaktien an den Vermittler.

     

    Die Privatplatzierung stellte eine Transaktion mit einer nahestehenden Person (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar, da eine firmeninterne Person (Insider) insgesamt 100.000 Einheiten gezeichnet hatte. Das Unternehmen nimmt die Befreiungen von den Anforderungen bezüglich einer Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch, da das Unternehmen im Einklang mit MI 61-101 nicht an einem bestimmten Markt notiert ist und der Verkehrswert der Beteiligung des Insiders an der Privatplatzierung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) im Hinblick auf die Transaktion mit einer nahestehenden Person mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der Privatplatzierung eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um die Privatplatzierung zügig zum Abschluss zu bringen.

