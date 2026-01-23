    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Ergebnis-Schock

    "Alarmstufe Rot": BASF-Aktie bricht ein – Chemiebranche warnt vor Kollaps

    BASF liefert schwache Zahlen. Der Cashflow überzeugt zwar – aber die Aktie fällt. Gleichzeitig warnt die Branche vor einem möglichen Kollaps. Für Anleger steigt das Risiko im Chemiesektor spürbar.

    • BASF verfehlt EBITDA-Prognose, Aktie fällt um 3,2%.
    • Free Cashflow überrascht positiv, übertrifft Erwartungen.
    • Chemiebranche in Alarmstufe Rot, Risiko für Anleger steigt.
    BASF hat für 2025 vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die am Markt als "nicht wirklich überraschend" gelten, aber dennoch für Kursdruck sorgen. Der Chemiekonzern verfehlte seine eigene EBITDA-Prognose leicht und weist ein insgesamt schwieriges Jahr aus, das von Preisdruck, schwacher Nachfrage, negativen Währungseffekten und höheren Restrukturierungskosten geprägt war. Die Aktie fällt vorbörslich bei Lang & Schwarz um 3,2 Prozent.

    Das bereinigte operative Ergebnis sank von 7,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf 6,6 Milliarden Euro und blieb damit unter der hauseigenen Zielspanne von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt 6,7 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz ging auf 59,7 Milliarden Euro zurück, nach 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr, wobei das bereits verkaufte Coating-Geschäft nicht mehr enthalten ist. Trotz der Belastungen stieg der Nettogewinn auf 1,6 Milliarden Euro, verglichen mit 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr, was vor allem auf höhere Ergebnisbeiträge der verbleibenden Wintershall-Dea-Beteiligung zurückzuführen ist.

    Positiv überraschte der Free Cashflow: Mit 1,3 Milliarden Euro lag er mehr als doppelt so hoch wie von Experten prognostiziert. Jefferies verwies zudem darauf, dass BASF beim Absatzvolumen leicht über den Erwartungen lag, während der Gegenwind von Währungen und Preisen die Margen belastete.

    Die strukturellen Probleme der Chemiebranche prägten das Jahr 2025 deutlich. Der Branchenverband VCI sprach von "Alarmstufe Rot" und warnte vor einem Kollaps der deutschen Chemieindustrie. BASF kämpft am Standort Ludwigshafen mit hohen Energiekosten, regulatorischen Hürden und einem bereits laufenden Stellenabbau. Zusätzlich belasteten die hohen Anlaufkosten des neuen milliardenschweren Verbundstandorts in China, der in eine Phase globaler Überkapazitäten startet. Als Reaktion beschleunigt BASF sein Sparprogramm und will die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 2,1 Milliarden Euro senken.

    Einen konkreten Ausblick für das laufende Jahr gibt der Konzern erst am 27. Februar mit den endgültigen Zahlen. Analysten bewerten die Eckdaten verhalten: UBS sieht ein EBITDA "leicht unter" der Zielspanne, JPMorgan erwartet weitere harte Kostensenkungen nach einem schwachen vierten Quartal und belässt BASF auf "Underweight". Barclays spricht von "gemischten" Zahlen und bewertet die Aktie weiterhin mit "Equal Weight".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 45,51EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.



