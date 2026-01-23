    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy setzen Rekordjagd wohl fort - UBS dreht auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy: Aktien steigen vorbörslich um 2%.
    • UBS stuft Aktie von "Sell" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel von 175 Euro, optimistische Prognosen.
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy setzen Rekordjagd wohl fort - UBS dreht auf 'Buy'
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rekordlauf bei Siemens Energy dürfte am Freitag nicht abreißen. Auf der Handelsplattform Tradegate werden die Titel nach einer Doppel-Hochstufung der UBS vorbörslich zwei Prozent höher im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag über der 140-Euro-Marke gehandelt.

    In den vergangenen zwei Jahren waren sie schon unter den besten Dax -Werten und 2026 gehören sie nun auch wieder zum Kreis der Favoriten. Binnen zwei Jahren konnten Anleger ihr Geld mit der Aktie schon mehr als verzwölffachen. Das Unternehmen wird als wichtiger Profiteur des KI-Megatrends mit dem parallel wachsenden Strombedarf angesehen.

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung des Energietechnikkonzerns am Freitag von "Sell" auf "Buy" gedreht. Mit einem Kursziel von 175 Euro steigt Analyst Christopher Leonard unter die größten Optimisten für Siemens Energy auf. Der Experte sieht sich mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 über dem Analystenkonsens. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen margenseitig angetrieben werden und gibt sich dabei optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen./tih/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursentwicklung von Siemens Energy, Ursachen und Bewertung. Diskutiert werden jüngere Kursrückgänge, erhöhte Risiko-/Volatilität durch geopolitische Zollnachrichten über Wochenenden, unterschiedliche Kurzfristprognosen (einige erwarten +2–3%, andere sehen eher -5%), Hinweise auf Marktunsicherheit, Dividende 0,70€ (ex 27.2.) sowie Management-Turnaround und mögliche hohe Vergütung (~40 Mio.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
