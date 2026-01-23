AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy setzen Rekordjagd wohl fort - UBS dreht auf 'Buy'
- Siemens Energy: Aktien steigen vorbörslich um 2%.
- UBS stuft Aktie von "Sell" auf "Buy" hoch.
- Kursziel von 175 Euro, optimistische Prognosen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rekordlauf bei Siemens Energy dürfte am Freitag nicht abreißen. Auf der Handelsplattform Tradegate werden die Titel nach einer Doppel-Hochstufung der UBS vorbörslich zwei Prozent höher im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag über der 140-Euro-Marke gehandelt.
In den vergangenen zwei Jahren waren sie schon unter den besten Dax -Werten und 2026 gehören sie nun auch wieder zum Kreis der Favoriten. Binnen zwei Jahren konnten Anleger ihr Geld mit der Aktie schon mehr als verzwölffachen. Das Unternehmen wird als wichtiger Profiteur des KI-Megatrends mit dem parallel wachsenden Strombedarf angesehen.
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung des Energietechnikkonzerns am Freitag von "Sell" auf "Buy" gedreht. Mit einem Kursziel von 175 Euro steigt Analyst Christopher Leonard unter die größten Optimisten für Siemens Energy auf. Der Experte sieht sich mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 über dem Analystenkonsens. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen margenseitig angetrieben werden und gibt sich dabei optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 24.827 auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +9,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 112,38 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -35,99 %/+24,47 % bedeutet.
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Die besten Werte sind die, bei denen ein günstiger Rückkauf nicht klappt ;-)
Bin auch seit 2001 dabei und habe auch noch nie ein Stop loss benutzt.