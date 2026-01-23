Siemens Energy setzen Rekordjagd wohl fort - UBS dreht auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rekordlauf bei Siemens Energy dürfte am Freitag nicht abreißen. Auf der Handelsplattform Tradegate werden die Titel nach einer Doppel-Hochstufung der UBS vorbörslich zwei Prozent höher im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag über der 140-Euro-Marke gehandelt.

In den vergangenen zwei Jahren waren sie schon unter den besten Dax -Werten und 2026 gehören sie nun auch wieder zum Kreis der Favoriten. Binnen zwei Jahren konnten Anleger ihr Geld mit der Aktie schon mehr als verzwölffachen. Das Unternehmen wird als wichtiger Profiteur des KI-Megatrends mit dem parallel wachsenden Strombedarf angesehen.