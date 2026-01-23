UBS dreht Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 140,3 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +9,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 112,38 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -35,99 %/+24,47 % bedeutet.