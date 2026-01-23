ANALYSE-FLASH
UBS dreht Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro
- UBS erhöht Kursziel für Siemens Energy auf 175 Euro.
- Einstufung von "Sell" auf "Buy" geändert.
- Optimismus für Auftragswachstum bei Gasturbinen.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens. Er ist optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026. Der Rückenwind für die Margen dürfte auch die Markterwartungen antreiben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 140,3 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +9,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 112,38 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -35,99 %/+24,47 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 175 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Die besten Werte sind die, bei denen ein günstiger Rückkauf nicht klappt ;-)
Bin auch seit 2001 dabei und habe auch noch nie ein Stop loss benutzt.