Indiens neue Ölstrategie: Darauf wird jetzt gesetzt

Indische Raffinerien überdenken ihre Strategien, um sich vom Hauptlieferanten Russland abzuwenden und die Importe aus dem Nahen Osten zu steigern. Dieser Schritt könnte Neu-Delhi helfen, ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zur Senkung der Zölle abzuschließen. Laut Quellenangaben hat die Raffinerie eine Million Barrel der Sorte Murban aus Abu Dhabi von Shell und zwei Millionen Barrel der Sorte Upper Zakum vom Händler Mercuria erworben.

Indian Oil , größter Raffineriebetreiber des Landes, hat 7 Millionen Barrel Öl für die Verladung im März gekauft, um russisches Öl zu ersetzen. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Branchenquellen Reuters mitteilten kommt das Öl unter anderem von dem brasilianischen Unternehmen Petrobras.

Zudem habe Indian Oil jeweils eine Million Barrel der Sorten Hungo und Clove aus Angola von Exxon gekauft, wie es hieß. Laut Quellen kaufte Indian Oil außerdem 2 Millionen Barrel brasilianisches Buzios-Öl von Petrobras. Die russischen Ölimporte Indiens fielen im Dezember auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren, während der Anteil der Importe aus OPEC-Staaten einen Höchststand seit elf Monaten erreichte, wie aus Handelsdaten hervorgeht.

Indien entwickelte sich nach Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 zum größten Abnehmer von verbilligtem russischem Rohöl auf dem Seeweg, doch die Raffinerien des Landes reduzierten ihre Käufe von russischem Öl nach den verschärften westlichen Sanktionen gegen Russlands wichtigste Produzenten im Oktober.

Indian Oil kaufte letzten Monat erstmals kolumbianisches Öl im Rahmen eines optionalen Liefervertrags mit dem staatlichen Ölkonzern Ecopetrol und erwarb zum ersten Mal ecuadorianisches Rohöl der Sorte Oriente.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion