    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne - Japanische Notenbank bleibt vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte legen moderat zu, Nikkei +0,29%.
    • Japanische Notenbank hält Leitzins bei 0,75%.
    • Neuwahlen in Japan könnten Wachstumspläne fördern.
    Aktien Asien - Gewinne - Japanische Notenbank bleibt vorsichtig
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zumeist weiter zugelegt. Der Schwung war dabei aber gering. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,29 Prozent höher bei 53.846,87 Zählern. Auf Wochensicht ergeben sich damit kaum Veränderungen. Allerdings glich der Markt die vorübergehende Schwäche im Wochenverlauf aus. Die japanische Notenbank beließ den Leitzins am Freitag unverändert bei 0,75 Prozent. Japans Währungshüter wollen die Auswirkungen der Zinserhöhung vom Vormonat abwarten. Der Yen gab darauf zum Dollar nach, was die exportorientierte Wirtschaft tendenziell stützt.

    Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi hatte das Unterhaus des Parlaments aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Derzeit wird eine größere Mehrheit für die amtierende Regierungschefin Takaichi erwartet. Diese hätte es dann leichter, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen.

    Eine gewisse Entspannung signalisierten zudem neue Inflationsdaten. Demnach hatte sich die Inflation dank fallender Energiekosten weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln waren im Dezember um 2,4 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Dies war die niedrigste Jahresrate seit Oktober 2024. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

    Der australische S&P/ASX 200 legte ebenfalls moderat zu und verzeichnete ein Plus von 0,13 Prozent auf 8.860,09 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf leichten Rückenwind von der jüngsten Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex, der den höchsten Stand seit fünf Monaten erreicht hatte.

    Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandsbörsen um 0,45 Prozent auf 4.702,50 Punkte nachgab, zog der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,42 Prozent auf 26.740,96 Punkte an. Im Vergleich zur Vorwoche ergab sich damit ein leichtes Minus.

    Die Börse Südkoreas baute unterdessen ihre Rekordserie mit leichten Gewinnen aus. "Wir gehen davon aus, dass sich die Rally fortsetzen wird, da der Markt im Vergleich zu anderen globalen sowie großen asiatischen Märkten wie Indien und Taiwan weiterhin attraktiv bewertet ist", prognostizierte Jonathan Pines, Head of Asia ex-Japan beim Vermögensverwalter Federated Hermes. "Das Thema Reformen in Südkorea ist aus unserer Sicht noch nicht ausgeschöpft und wir rechnen auch künftig mit unterstützenden Entwicklungen."/mf/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Gewinne - Japanische Notenbank bleibt vorsichtig Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zumeist weiter zugelegt. Der Schwung war dabei aber gering. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,29 Prozent höher bei 53.846,87 Zählern. Auf Wochensicht ergeben sich damit kaum Veränderungen. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     