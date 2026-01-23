Germanium Mining Corp. nimmt an der Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) teil

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“, ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: FW0) gibt die Teilnahme des Unternehmens an der bevorstehenden Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) bekannt, die im Vancouver Convention Centre in Vancouver (British Columbia) von 25.–26. Januar 2026 abgehalten wird. Nähere Informationen und die Anmeldeformalitäten für die Vancouver Resource Investment Conference finden Sie hier .

Die Vancouver Resource Investment Conference ist eine der weltweit führenden Veranstaltungen für den Bergbau- und Rohstoffinvestmentsektor, bei der Explorations- und Erschließungsunternehmen, institutionelle Investoren und Kleinanleger, Analysten und Branchenexperten aus aller Welt zusammenkommen. Die jährlich in Vancouver stattfindende Konferenz bietet Unternehmen eine hochkarätige Plattform, um ihre Projekte vorzustellen, direkt mit der Investment-Community in Kontakt zu treten und sich über die Rohstoffmärkte prägende Makrotrends auszutauschen. Die VRIC ist weithin bekannt für ihr großes Publikum an teilnehmenden Investoren, ihre einflussreichen Referenten und ihre Rolle als wichtiger Treffpunkt für Vertreter der Kapitalmärkte und Rohstoffbranche zum Jahresbeginn.

Chief Executive Officer Mario Pezzente erklärt: „Die Teilnahme an der Vancouver Resource Investment Conference ist für die Teammitglieder von Germanium Mining eine wichtige Gelegenheit, direkt mit Investoren und Branchenakteuren in Kontakt zu treten. Mit unserem Portfolio an Projekten für kritische Mineralien in ganz Nordamerika bietet VRIC ein Forum, um unsere Explorationsstrategie vorzustellen, aktuelle Fortschritte zu teilen und Beziehungen aufzubauen, die uns bei der Entwicklung unserer Assets und bei der langfristigen Schaffung von Aktionärswert unterstützen.“

Über das Konzessionsgebiet Lac du Km 35 von Germanium

Das Konzessionsgebiet Lac du Km 35 liegt 40 Kilometer östlich von Chibougamau in der Region Nord-du-Québec von Quebec und verfügt über eine hervorragende Straßenanbindung über den Highway 167 und ein Netz von Forststraßen. Das Projekt umfasst vulkanisch-sedimentäres Gestein der Roy-Gruppe und des Gneiskomplexes Laganiere, die sich im nordöstlichen Grünsteingürtel von Abitibi in der Nähe der Grenville-Front, einer wichtigen strukturellen Grenze, befinden.