Rheinmetall greift nach dem ersten 80-Milliarden-Euro-Jahr der Firmengeschichte

Den größten Einzelposten bildet das Bundeswehr-Großprojekt "Arminius" zur Lieferung weiterer Radpanzer des Typs Boxer. Papperger bezifferte dessen Umfang auf fast 38 Milliarden Euro. Zusätzlich verwies er auf laufende Ausschreibungen für die Fregatten F126 und F127 sowie eine neue Puma-Charge; allein die Marineaufträge summieren sich laut Rheinmetall auf 12 bis 13 Milliarden Euro.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht den Konzern 2026 erneut vor einem außergewöhnlich starken Jahr. Auf der Handelsblatt-Tagung "Sicherheit und Verteidigung 2026" in Berlin sagte er: "In diesem Jahr sehe ich das Potenzial für einen Auftragseingang im Wert von 80 Milliarden Euro." Rheinmetall zählt seit Beginn der massiven europäischen Aufrüstung zu den größten Profiteuren. Ende September lag der Auftragsbestand bereits bei knapp 64 Milliarden Euro.

Zugleich kritisierte Papperger die europäische Sicherheitspolitik der vergangenen Jahrzehnte scharf: "Europa hat bei der Aufrüstung 30 Jahre lang geschlafen." Er mahnte, Europas Streitkräfte müssten ihre Verteidigungsfähigkeit massiv ausbauen, um in der NATO wieder als verlässlicher Partner zu gelten – auch mit Blick auf US-Präsident Donald Trumps jüngste Drohungen in der Grönland-Frage. Seit 2021 haben die europäischen NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben um rund 60 Prozent erhöht.

Die deutsche Rüstungsindustrie steht jedoch vor erheblichen strukturellen Herausforderungen. Jahrzehntelang rückläufige Wehretats haben Lieferketten ausgedünnt; teils sind Zulieferer verschwunden oder in andere Branchen abgewandert. Laut Capgemini-Experte Andreas Conradi muss die Industrie nun gleichzeitig Stückzahlen steigern, Lieferketten stabilisieren und deutlich mehr Software in ihre Systeme integrieren. "Die Arbeit fängt mit der Auftragsvergabe erst an", sagte er.

Rheinmetall baut aktuell 13 Werke aus oder neu auf, um die Serienfertigung zu beschleunigen. Kooperationen mit Autokonzernen lehnt Papperger jedoch ab: "Meinen Sie, dass Volkswagen, die neun Millionen Fahrzeuge jährlich produzieren, interessiert daran ist, 300 Militärfahrzeuge zu bauen?"

Für schnelle Skalierung setzt Rheinmetall stattdessen auf internationale Partner wie Lockheed Martin. Der Konzern fertigt für den F-35 Kampfjet in Lizenz wichtige Rumpfteile. Lockheed-Europachef Dennis Göge betonte, der Jet sei längst ein transatlantisches Produkt: "25 Prozent der F-35 kommen von Zulieferern in Europa."

Auch Verteidigungs-Start-ups gewinnen an Gewicht. Arx-Robotics-Chef Mark Wietfeld sieht die Chance, dass junge Firmen künftig selbst als Generalunternehmer auftreten. Papperger widersprach dem Vorwurf mangelnder Innovationskraft: Rheinmetall investiere 600 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. "Die Start-ups müssen erst einmal etwas leisten und beweisen, dass sie liefern können."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



