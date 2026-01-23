Grönland-'Zirkus' lenkt von Ukraine-Krieg ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Wolfgang Ischinger, hat die Debatte um Grönland auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos als "Zirkus" bezeichnet. "Anders kann man es nicht nennen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Er kritisierte, dass die Energie, die die Europäer und Amerikaner eigentlich auf die Ukraine konzentrieren müssten, auf Grönland abgelenkt wurde.

"Da kann man nur sagen: Thema verfehlt", unterstrich Ischinger. "Wir hätten aus Davos ein Signal senden müssen an die russische Seite, dass jetzt endlich Schluss sein muss mit diesem Krieg." Stattdessen habe es einen internen westlichen Streit um Grönland gegeben, der "vollkommen unnötig" und "schädlich" sei. Transatlantisches Porzellan zwischen den Europäern und den Amerikanern sei ganz massiv beschädigt worden.