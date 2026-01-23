Aktien Frankfurt Eröffnung
Wenig Bewegung - BASF nach Eckdaten unter Druck
- Dax gibt um 0,1% nach, bleibt unter Vortageshoch.
- Adidas und BASF mit über 2% Minus, enttäuschen.
- Rüstungswerte schwächeln, Verhandlungen über Kriegsende.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder etwas nachgegeben. "Die Details zum Grönland-Deal sind an der Börse gut angekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am Donnerstag hätten die Anleger wieder "im großen Stil gekauft" - mit dem höchsten Handelsumsatz in den 40 Dax-Werten in diesem Jahr.
Nun lassen sie es gemächlicher angehen: Am Freitagmorgen gab der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 24.828 Punkte nach. Er bleibt damit zunächst klar unter dem Vortageshoch von 24.937 Punkten. Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf sogar bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump, die inzwischen aber wieder vom Tisch ist.
Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte büßte am Freitagmorgen 0,1 Prozent ein auf 31.645 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,4 Prozent sank. Er hatte sich nach Rekorden in der Vorwoche und anschließender Korrektur tags zuvor ebenfalls erholt.
Am Dax-Ende lagen Adidas und BASF mit gut zwei Prozent Kursminus. Der Chemiekonzern verfehlte mit seinen Eckdaten für das Vorjahr die Gewinnerwartungen. Derweil strich die kanadische Bank RBC ihre Empfehlung für den Sportartikelhersteller.
Rüstungswerte wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk schwächeln ebenso. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über ein mögliches Kriegsende reden. Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze. Im Fokus steht zudem ein milliardenschwerer Börsengang des tschechischen Rüstungskonzerns Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 45,61 auf Tradegate (23. Januar 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -9,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,18 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +10,13 %/+26,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen, da hat der Dax gestern Abend noch sauber durchgezogen, hat sogar die 875 vom Generator noch gepackt 😋
Einfach mal die Klappe halten.
Gestern noch belächelt und heute stehen wir klar über 4800 ...