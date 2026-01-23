Chancenreicher Explorer startet Goldjagd in Kanada

Der kanadische Goldexplorer Gold Hunter Resources steht kurz vor den ersten Bohrungen. Mit über 26.000 Hektar kontrolliert das Unternehmen das größte Gebiet entlang einer der goldreichsten Formationen Neufundlands. Der renommierte Mineninvestor Eric Sprott ist bereits mit an Bord. Jetzt sollen die Bohrer Resultate liefern.

Gold Hunter Resources (ISIN: CA3806011043, WKN: A2QPAL) hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit von einem Projekt-Akquirierer zu einem explorationsbereiten Unternehmen entwickelt. Seit dem Erwerb der Option auf das Great Northern Projekt im Juni 2024 von Magna Terra Minerals hat das Management systematisch die Voraussetzungen für eine großangelegte Explorationskampagne geschaffen. Das Besondere liegt in der schieren Größe des Projekts: Erstmals konnte ein einzelnes Unternehmen ein derart großflächiges Gebiet von mehr als 26.000 Hektar entlang der „Doucers Valley Fault“ unter Kontrolle bringen, einem bedeutenden, uralten geologischen Verwerfungssystem.

Diese geologische Formation ist bekannt für zahlreiche Goldvorkommen, wobei alle bekannten mineralisierten Ausläufer direkt von dieser Verwerfung ausgehen. Die Streichlänge von 49,2 Kilometern eröffnet die Möglichkeit, mehrere hochgradige Zonen innerhalb eines einzigen kontrollierenden Verwerfungssystems anzusteuern. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer geophysikalischen Flugvermessung mittels VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic), ein geophysikalisches Verfahren zur Erkundung des Untergrunds mittels elektromagnetischer Wellen im September 2025 wurde der erste moderne, konsistente geophysikalische Datensatz für das Areal erstellt.

Geologische Ähnlichkeiten zum produzierenden Valentine-Projekt

Die im Dezember 2025 vorgelegten Interpretationsergebnisse zeigen große geologische Ähnlichkeiten zum Valentine-Projekt von Equinox Gold, das seit dem dritten Quartal 2025 bereits in Produktion ist. Beide Projekte weisen vergleichbare geologische Strukturen auf und zeigen mehrere sich wiederholende Goldzonen entlang der Verwerfung. Während Valentine über eine Streichlänge von ungefähr 30 Kilometern verfügt, erstreckt sich das Great Northern Projekt über mehr als 35 Kilometer mit Potenzial für circa 50 Kilometer entlang goldführender Verwerfungen.