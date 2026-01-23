Daimler Truck-Bonus-Zertifikat mit 15%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

Da die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche gut angelaufen sei und in Nordamerika ein Ende des Abwärtszyklus in Sicht sei, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 48 Euro ihre „Outperform“-Einschätzung für die Daimler Truck-Aktie.

Mit der Daimler Truck-Aktie ging es seit dem Sommer 2025, als die Aktie noch oberhalb von 44 Euro notierte, zügig nach unten. Nachdem der Wert im Oktober bei 34 Euro eine Unterstützung gefunden hatte, konnte er sich zuletzt wieder auf sein aktuelles Niveau bei 41,75 Euro erholen.

Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Daimler Truck-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die Daimler Truck-Aktie in Erwägung ziehen. Diese Zertifikate ermöglichen sogar bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Daimler Truck-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Daimler Truck-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 28 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 30. März 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 48,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DU7FRU6) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 48,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. März 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 28 Euro. Beim Daimler Truck-Aktienkurs von 41,75 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 42,32 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 42,32 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 14,60 Prozent (gleich 13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,93 Prozent auf 28 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Daimler Truck-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 28 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der Daimler Truck-Aktie zurückbezahlt, wobei der Cap auch in diesem Fall den maximalen Rückzahlungsbetrag auf 48,50 Euro limitieren wird. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 42,32 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.