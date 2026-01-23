Nestle treibt Verkauf seiner Wassersparte voran und holt Gebote ein

Zu der rund fünf Milliarden Euro schweren Sparte gehören unter anderem die Marken Perrier und San Pellegrino. Der Konzern hatte Ende 2024 angekündigt, das Wassergeschäft auszugliedern. Ein Sprecher von Nestlé wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äußern./to/cg/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 78,37 auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 201,56 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -5,45 %/+17,55 % bedeutet.