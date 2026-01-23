    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    Nestle treibt Verkauf seiner Wassersparte voran und holt Gebote ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nestlé konkretisiert Teilverkauf seines Wassergeschäfts.
    • Interessenten sollen bis Januar Angebote einreichen.
    • Investmentgesellschaften arbeiten an möglichen Offerten.
    VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé hat den geplanten Teilverkauf seines Wassergeschäfts konkretisiert und holt Kreisen zufolge erste Gebote ein. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Januar Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend berichtete. Die Agentur berief sich auf Personen, die anonym bleiben wollten, weil es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.

    Laut dem Bericht arbeiteten die Investmentgesellschaften Blackstone , KKR, Bain Capital sowie Clayton Dubilier & Rice an möglichen Offerten. Nestlé werde dabei von der Bank Rothschild beraten. Diskutiert werde zudem eine Fremdfinanzierung von zwei bis drei Milliarden Euro.

    Zu der rund fünf Milliarden Euro schweren Sparte gehören unter anderem die Marken Perrier und San Pellegrino. Der Konzern hatte Ende 2024 angekündigt, das Wassergeschäft auszugliedern. Ein Sprecher von Nestlé wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äußern./to/cg/AWP/jha

    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Kreise Nestle treibt Verkauf seiner Wassersparte voran und holt Gebote ein Nestlé hat den geplanten Teilverkauf seines Wassergeschäfts konkretisiert und holt Kreisen zufolge erste Gebote ein. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Januar Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die …
