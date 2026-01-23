Kreise
Nestle treibt Verkauf seiner Wassersparte voran und holt Gebote ein
- Nestlé konkretisiert Teilverkauf seines Wassergeschäfts.
- Interessenten sollen bis Januar Angebote einreichen.
- Investmentgesellschaften arbeiten an möglichen Offerten.
VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé hat den geplanten Teilverkauf seines Wassergeschäfts konkretisiert und holt Kreisen zufolge erste Gebote ein. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Januar Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend berichtete. Die Agentur berief sich auf Personen, die anonym bleiben wollten, weil es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.
Laut dem Bericht arbeiteten die Investmentgesellschaften Blackstone , KKR, Bain Capital sowie Clayton Dubilier & Rice an möglichen Offerten. Nestlé werde dabei von der Bank Rothschild beraten. Diskutiert werde zudem eine Fremdfinanzierung von zwei bis drei Milliarden Euro.
Zu der rund fünf Milliarden Euro schweren Sparte gehören unter anderem die Marken Perrier und San Pellegrino. Der Konzern hatte Ende 2024 angekündigt, das Wassergeschäft auszugliedern. Ein Sprecher von Nestlé wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äußern./to/cg/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 78,37 auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 201,56 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -5,45 %/+17,55 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.