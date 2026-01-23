Schaeffler - Aktie zieht deutlich an - 23.01.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +89,00 %.

Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 11,405€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,540 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +1,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,405€, mit einem Plus von +4,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um +13,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,42 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Plus von +35,46 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,92 % 1 Monat +41,42 % 3 Monate +89,00 % 1 Jahr +184,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die gemischte Bewertung der Schaeffler Aktie durch Analysten, die sowohl positive Kurszielerhöhungen als auch pessimistische Einschätzungen hinsichtlich der Autoindustrie und zukünftiger Zahlen für 2026 beinhalten. Die Nachhaltigkeit des aktuellen Kursanstiegs wird in Frage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Euphorie um Robotik und geopolitische Unsicherheiten. Technische Analysen deuten auf mögliche Rücksetzer hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,72 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und …

