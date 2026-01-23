    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler - Aktie zieht deutlich an - 23.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher um +4,97 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

    Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 11,405 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,540  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +1,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,405, mit einem Plus von +4,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +89,00 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um +13,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,42 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Plus von +35,46 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,92 %
    1 Monat +41,42 %
    3 Monate +89,00 %
    1 Jahr +184,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die gemischte Bewertung der Schaeffler Aktie durch Analysten, die sowohl positive Kurszielerhöhungen als auch pessimistische Einschätzungen hinsichtlich der Autoindustrie und zukünftiger Zahlen für 2026 beinhalten. Die Nachhaltigkeit des aktuellen Kursanstiegs wird in Frage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Euphorie um Robotik und geopolitische Unsicherheiten. Technische Analysen deuten auf mögliche Rücksetzer hin.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,72 Mrd.EUR € wert.

    Jefferies hebt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 12,60 Euro


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und …

    JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und …

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +6,16 %
    +14,46 %
    +44,14 %
    +91,71 %
    +191,88 %
    +80,63 %
    +80,77 %
    -26,91 %
    -17,57 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



