BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla anlässlich des Marktstarts der Robotaxis in Austin (Texas) ohne Sicherheitsüberwachung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel auf 360 US-Dollar belassen. Die Skalierung bleibe die zentrale Frage für Robotaxis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht Potenzial für höhere Absatzmengen durch vollautonome Betriebsabläufe./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 384,6EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



