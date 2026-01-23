JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht den Energieversorger gut positioniert, um die Ziele für 2025 zu erfüllen. RWE dürfte im Zeitraum 2026 bis 2030 ein erstklassiges Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,30 Euro im Jahr 2030 erzielen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 51,58EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

