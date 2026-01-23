Rheinmetall, Nvidia, Tesla – Traden lernen mit Profis

Die Teilnahme an den Trading Masters ist kostenlos – du kannst dich ab sofort hier anmelden.

Am heutigen Freitag startet die Coaching-Webinar-Reihe – hier anmelden und den ganzen Tag Experten im Trading folgen…

Entwickle deine Strategie und werde Trading Master

Beim Börsenspiel Trading Masters trittst du mit einem Spieldepot, das 25.000 EUR Startkapital enthält, gegen die Märkte und andere Trader an. In mehreren unabhängigen Spielrunden erwartet dich ein spannender Wettbewerb mit zahlreichen Gewinnen und der einzigartigen Möglichkeit, dein Finanzwissen zu erweitern – spielerisch, praxisnah und interaktiv erlebbar. Entwickle deine Strategie, werde Trading Master und sichere dir die Chance auf tolle Preise! Egal, ob Einsteiger oder erfahrener Trader, bei den Trading Masters steht das Lernen im Vordergrund: mit echtem Marktfeeling, aber ganz ohne Risiko.

Erst gewinnen, dann traden!

Bei den Trading Masters ist jeder ein Gewinner – und das zeigt sich bereits zu Beginn des Wettbewerbs. Denn alle Teilnehmer erhalten mit ihrer Anmeldung Zugang zu exklusiven Aktionen und Partnerangeboten! So wird der Einstieg in das aufregende Börsenspiel gleich noch interessanter.

Warum solltest du bei den Trading Masters teilnehmen?

Kostenlose Teilnahme: Starte mit deinem Demo-Depot und lerne den Handel unter realitätsnahen Bedingungen.

Interaktive Lernplattform: Nutze die Börsenakademie, Live-Webinare und Online-Tests, um dein Wissen zu erweitern.

Spannende Wettbewerbe: Tritt gegen andere Trader an und optimiere deine Strategie.

Attraktive Gewinne: Deine Chance auf Preise im Gesamtwert von über 50.000 €.

Für Einsteiger & Profis: Egal, ob du neu im Trading bist oder bereits Erfahrung hast – die Trading Masters bieten für alle die passende Herausforderung.

