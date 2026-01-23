Dax startet zurückhaltend - Berichtssaison rückt in den Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen zurückhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.850 Punkten berechnet, knapp unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Wirft man alle dominanten Faktoren des noch jungen Börsenjahrs 2026 in einen Topf - die Grönland-Angst, die nachlässt, die Zolldrohungen, die zurückgenommen wurden, das Rekordhoch nach der längsten Dax-Gewinnserie in der Geschichte - dann befindet sich der Dax bei rund 24.900 Punkten in einem neutralen Bereich", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Es ist exakt die Mitte zwischen Jahrestief und Rekordhoch. Für einen Anstieg über 24.900 Punkte wollen die Anleger jetzt die Rückversicherung der Unternehmen haben, dass ihre starken Gewinnerwartungen für 2026 realistisch sind. Die nachlassende Grönland-Angst eröffnet Anlegern dabei die Möglichkeit, sich stärker der anstehenden Berichtssaison zu widmen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BNP Paribas! Short 93,21€ 0,60 × 14,94 Zum Produkt Long 83,09€ 0,57 × 14,69 Zum Produkt