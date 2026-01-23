LIR Life Sciences: Neue Adipositas-Therapie startet 2026 – Ist das die Zukunft?
Nadelfreie Therapien rücken näher: LIR Life Sciences erforscht, wie große Wirkstoffe dank innovativer Transdermaltechnologie sicher und effizient durch die Haut gelangen können.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences Corp. hat ein Studiendesign für eine Ex-vivo-Untersuchung an Schweinehaut abgeschlossen, um die transdermale Penetration therapeutischer Makromoleküle zu bewerten.
- Die Studie soll untersuchen, ob neuartige transdermale Wirkstoffe die Aufnahme größerer Medikamente durch die Haut ermöglichen und damit nadelfreie Therapien unterstützen können.
- Die Untersuchung erfolgt in einem kontrollierten Laborumfeld mit Schweinehaut, die als relevantes Modell für menschliche Haut gilt, und nutzt konfokale Mikroskopie zur Analyse der Penetrationstiefe.
- LIR plant, die formelle Studie im ersten Quartal 2026 durchzuführen, um herauszufinden, welche größeren therapeutischen Moleküle für nadelfreie Verabreichungsstrategien geeignet sind.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung kostengünstiger, skalierbarer Therapien gegen Adipositas, insbesondere durch transdermale und orale Verabreichungssysteme, die als Alternative zu injizierbaren Medikamenten dienen sollen.
- Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wird bis 2030 auf bis zu 95 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei LIR Life Sciences als First-Mover in der transdermalen und oralen Therapiepositionierung agiert.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im
Plus.
+3,46 %
-5,31 %
-14,71 %
-14,71 %
+765,67 %
-79,29 %
-71,85 %
