    LIR Life Sciences: Neue Adipositas-Therapie startet 2026 – Ist das die Zukunft?

    Nadelfreie Therapien rücken näher: LIR Life Sciences erforscht, wie große Wirkstoffe dank innovativer Transdermaltechnologie sicher und effizient durch die Haut gelangen können.

    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences Corp. hat ein Studiendesign für eine Ex-vivo-Untersuchung an Schweinehaut abgeschlossen, um die transdermale Penetration therapeutischer Makromoleküle zu bewerten.
    • Die Studie soll untersuchen, ob neuartige transdermale Wirkstoffe die Aufnahme größerer Medikamente durch die Haut ermöglichen und damit nadelfreie Therapien unterstützen können.
    • Die Untersuchung erfolgt in einem kontrollierten Laborumfeld mit Schweinehaut, die als relevantes Modell für menschliche Haut gilt, und nutzt konfokale Mikroskopie zur Analyse der Penetrationstiefe.
    • LIR plant, die formelle Studie im ersten Quartal 2026 durchzuführen, um herauszufinden, welche größeren therapeutischen Moleküle für nadelfreie Verabreichungsstrategien geeignet sind.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung kostengünstiger, skalierbarer Therapien gegen Adipositas, insbesondere durch transdermale und orale Verabreichungssysteme, die als Alternative zu injizierbaren Medikamenten dienen sollen.
    • Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wird bis 2030 auf bis zu 95 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei LIR Life Sciences als First-Mover in der transdermalen und oralen Therapiepositionierung agiert.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im Plus.


    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





