    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)

    Morgan Stanley hebt den Daumen

    3837 Aufrufe 3837 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht SAP: Stattdessen ist diese Software-Aktie jetzt zum Kauf empfohlen!

    Software-Aktien wie SAP kämpfen mit der Furcht vor Disruption. Bei Atlassian sieht die US-Investmentbank Morgan Stanley jetzt einen Boden erreicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Software-Aktien unter Druck durch KI-Disruption.
    • Morgan Stanley sieht bei Atlassian Kaufchance.
    • Analyst erwartet 22% Umsatzwachstum 2023.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Morgan Stanley hebt den Daumen - Nicht SAP: Stattdessen ist diese Software-Aktie jetzt zum Kauf empfohlen!
    Foto: Engin Akyurt - Unsplash

    KI-Sorgen lassen Software-Aktien abstürzen ...

    Für die SAP-Aktie läuft es schon seit geraumer Zeit nicht gut. In den vergangenen Tagen hat sich die Talfahrt der Walldorfer noch einmal beschleunigt, sodass hier bereits ein Minus von 7,6 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel zu Buche steht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    184,00€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    202,00€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit ist SAP in guter Gesellschaft. Auch die Anteile anderer Software-Unternehmen, darunter Adobe, Salesforce und ServiceNow, stehen seit Monaten unter anhaltend hohem Verkaufsdruck. Am Markt wird eine Disruption der Geschäftsmodelle durch KI und automatisierte Agenten befürchtet.

    Doch unter Analystinnen und Analysten wächst die Zahl der Stimmen, welche den Ausverkauf als überzogen ansehen und für die Branche weitaus weniger pessimistisch in die Zukunft blicken. Bei Morgan Stanley hat man jetzt eine Lanze für Atlassian gebrochen.

    ... doch bei Atlassian sieht Morgan Stanley jetzt eine Chance

    Experte Keith Weiss, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als überaus zuverlässig gilt, empfiehlt die Aktie des Anbieters von Kollaborationssoftware (Trello, Jira, Confluence) zum Kauf, nachdem sich diese innerhalb der vergangenen 12 Monate halbiert hat und in diesem Jahr zeitweise mit Verlusten von 30 Prozent gehandelt wurde.

    Weiss bezeichnet die Risiken durch KI als überzogen und verweist auf eine "stark unterdrückte Bewertung" der Aktie. Er geht davon aus, dass Künstliche Intelligenz für das Unternehmen kein Gegen-, sondern Rückenwind bedeutet: Mehr Entwickler und komplexere KI brauchen benötigen mehr und nicht weniger Koordination.

    Erwartungen niedrig, Wachstumschancen umso größer

    Die unternehmenseigenen Prognosen bewertet Weiss als konservativ in einem Umfeld mit stabilen IT-Ausgaben, einem sich beschleunigendem Produktzyklus und einer erfolgreicheren Go-to-Market-Ausführung. Er rechnet daher mit einem Umsatzwachstum von 22 Prozent und mehr in diesem Jahr, das sich ab dem zweiten Fiskalquartal beschleunigen soll.

    Auf der Ertragsseite erwartet er eine operative Marge von 26 Prozent – demgegenüber liegt der Branchendurchschnitt aktuell bei etwa 11 Prozent. Seine Überzeugung hat Weiss mit dem aktuell höchsten aller Kursziele unterstrichen. Er sieht Atlassian bei 320 US-Dollar als fair bewertet an. Das entspricht einer Upside von fast 150 Prozent.

    Im Mittel liegt das Kursziel bei 233,26 US-Dollar. Damit wird dem Papier an der Wall Street ein Aufwärtspotenzial von rund 82 Prozent zugetraut. Bei insgesamt 21 Einschätzungen ist Atlassian 17 Mal zum Kaufen und 4 Mal zum Halten empfohlen.

    Atlassian Registered (A)

    +0,44 %
    +0,38 %
    -21,60 %
    -23,43 %
    -50,21 %
    -17,10 %
    -40,64 %
    ISIN:US0494681010WKN:A3DUN5

    Aktie erholt sich, Gegenbewegung angelaufen

    In einem insgesamt freundlichen Gesamtmarktumfeld zeigten sich Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag beeindruckt von der Zuversicht Weiss' und seiner Investmentbank Morgan Stanley. Die Aktie legte um rund 5 Prozent zu und verzeichnete damit den dritten Gewinntag in Folge.

    Nachdem Atlassian zuletzt deutlich überverkauft war (Tages-RSI bei unter 20 Punkten), könnte damit bereits eine Erholungsrallye angelaufen sein. Erste Anlaufstellen sind die aufgegebene Horizontalunterstützung bei 145 US-Dollar sowie die 50-Tage-Linie bei rund 152 US-Dollar.

    Fazit: Eine Empfehlung, der man folgen kann!

    Zahlreiche Software-Aktien haben in den vergangenen Monaten stark an Boden verloren, darunter auch Atlassian. Nach einem Minus von mehr als 50 Prozent ist Analyst Keith Weiss der Aktie zur Seite gesprungen und hat sie mit einem ambitionierten Kursziel zum Kauf empfohlen.

    Mit Blick auf die Bewertung hat das Unternehmen einiges zu bieten. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 26,4 für einen Konzern mit einer Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent sicher nicht zu hoch. Auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,23 erscheint im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1,66) günstig. Mutige Anlegerinnen und Anleger, die sich vom schwachen Chartbild nicht abschrecken lassen, können hier zugreifen!

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Morgan Stanley hebt den Daumen Nicht SAP: Stattdessen ist diese Software-Aktie jetzt zum Kauf empfohlen! Software-Aktien wie SAP kämpfen mit der Furcht vor Disruption. Bei Atlassian sieht die US-Investmentbank Morgan Stanley jetzt einen Boden erreicht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     