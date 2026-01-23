Nicht SAP: Stattdessen ist diese Software-Aktie jetzt zum Kauf empfohlen!

Für die SAP-Aktie läuft es schon seit geraumer Zeit nicht gut. In den vergangenen Tagen hat sich die Talfahrt der Walldorfer noch einmal beschleunigt, sodass hier bereits ein Minus von 7,6 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel zu Buche steht.

Damit ist SAP in guter Gesellschaft. Auch die Anteile anderer Software-Unternehmen, darunter Adobe, Salesforce und ServiceNow, stehen seit Monaten unter anhaltend hohem Verkaufsdruck. Am Markt wird eine Disruption der Geschäftsmodelle durch KI und automatisierte Agenten befürchtet.

Doch unter Analystinnen und Analysten wächst die Zahl der Stimmen, welche den Ausverkauf als überzogen ansehen und für die Branche weitaus weniger pessimistisch in die Zukunft blicken. Bei Morgan Stanley hat man jetzt eine Lanze für Atlassian gebrochen.

... doch bei Atlassian sieht Morgan Stanley jetzt eine Chance

Experte Keith Weiss, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als überaus zuverlässig gilt, empfiehlt die Aktie des Anbieters von Kollaborationssoftware (Trello, Jira, Confluence) zum Kauf, nachdem sich diese innerhalb der vergangenen 12 Monate halbiert hat und in diesem Jahr zeitweise mit Verlusten von 30 Prozent gehandelt wurde.

Weiss bezeichnet die Risiken durch KI als überzogen und verweist auf eine "stark unterdrückte Bewertung" der Aktie. Er geht davon aus, dass Künstliche Intelligenz für das Unternehmen kein Gegen-, sondern Rückenwind bedeutet: Mehr Entwickler und komplexere KI brauchen benötigen mehr und nicht weniger Koordination.

Erwartungen niedrig, Wachstumschancen umso größer

Die unternehmenseigenen Prognosen bewertet Weiss als konservativ in einem Umfeld mit stabilen IT-Ausgaben, einem sich beschleunigendem Produktzyklus und einer erfolgreicheren Go-to-Market-Ausführung. Er rechnet daher mit einem Umsatzwachstum von 22 Prozent und mehr in diesem Jahr, das sich ab dem zweiten Fiskalquartal beschleunigen soll.

Auf der Ertragsseite erwartet er eine operative Marge von 26 Prozent – demgegenüber liegt der Branchendurchschnitt aktuell bei etwa 11 Prozent. Seine Überzeugung hat Weiss mit dem aktuell höchsten aller Kursziele unterstrichen. Er sieht Atlassian bei 320 US-Dollar als fair bewertet an. Das entspricht einer Upside von fast 150 Prozent.

Im Mittel liegt das Kursziel bei 233,26 US-Dollar. Damit wird dem Papier an der Wall Street ein Aufwärtspotenzial von rund 82 Prozent zugetraut. Bei insgesamt 21 Einschätzungen ist Atlassian 17 Mal zum Kaufen und 4 Mal zum Halten empfohlen.

Aktie erholt sich, Gegenbewegung angelaufen

In einem insgesamt freundlichen Gesamtmarktumfeld zeigten sich Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag beeindruckt von der Zuversicht Weiss' und seiner Investmentbank Morgan Stanley. Die Aktie legte um rund 5 Prozent zu und verzeichnete damit den dritten Gewinntag in Folge.

Nachdem Atlassian zuletzt deutlich überverkauft war (Tages-RSI bei unter 20 Punkten), könnte damit bereits eine Erholungsrallye angelaufen sein. Erste Anlaufstellen sind die aufgegebene Horizontalunterstützung bei 145 US-Dollar sowie die 50-Tage-Linie bei rund 152 US-Dollar.

Fazit: Eine Empfehlung, der man folgen kann!

Zahlreiche Software-Aktien haben in den vergangenen Monaten stark an Boden verloren, darunter auch Atlassian. Nach einem Minus von mehr als 50 Prozent ist Analyst Keith Weiss der Aktie zur Seite gesprungen und hat sie mit einem ambitionierten Kursziel zum Kauf empfohlen.

Mit Blick auf die Bewertung hat das Unternehmen einiges zu bieten. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 26,4 für einen Konzern mit einer Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent sicher nicht zu hoch. Auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,23 erscheint im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1,66) günstig. Mutige Anlegerinnen und Anleger, die sich vom schwachen Chartbild nicht abschrecken lassen, können hier zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion