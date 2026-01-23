Netzwerkausrüster Ericsson überrascht mit Gewinn und erhöht Dividende - Kursplus

Ericsson verzeichnete beim Umsatz zwar einen Rückgang um fünf Prozent auf 69,3 Milliarden Kronen. Organisch, sprich bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, stiegen die Erlöse jedoch um sechs Prozent. Dabei profitierte der Konzern vom Wachstum in der wichtigen Netzwerksparte. Ein schwächeres Geschäft in Nord- und Südamerika sowie Nordostasien konnte dabei durch andere Regionen aufgefangen werden. Unter dem Strich legte der Gewinn um 76 Prozent auf 8,6 Milliarden Kronen zu./err/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,34 % und einem Kurs von 8,80 auf Tradegate (23. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie um +10,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) bezifferte sich zuletzt auf 27,25 Mrd..

Telefon L.M.Ericsson (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,10SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 98,00SEK was eine Bandbreite von +550,39 %/+1.018,21 % bedeutet.