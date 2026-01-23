Börsenstart Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.586,18 PKT und fällt um -0,15 %. Top-Werte: AUMOVIO +3,11 %, HENSOLDT +3,08 %, AUTO1 Group +2,16 % Flop-Werte: PUMA -2,13 %, Deutsche Lufthansa -1,71 %, Sartorius Vz. -1,59 %

Der DAX steht bei 24.848,06 PKT und gewinnt bisher +0,08 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,38 %, Siemens Energy +2,20 %, Bayer +1,82 % Flop-Werte: Zalando -2,34 %, Fresenius Medical Care -2,06 %, adidas -1,94 %

Der TecDAX steht bei 3.696,10 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,08 %, Draegerwerk +2,12 %, Elmos Semiconductor +1,69 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,59 %, SILTRONIC AG -1,43 %, Carl Zeiss Meditec -1,25 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.935,45 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,38 %, Siemens Energy +2,20 %, Bayer +1,82 %

Flop-Werte: ASML Holding -2,16 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,04 %, adidas -1,94 %

Der ATX bewegt sich bei 5.540,39 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,37 %, Erste Group Bank +0,98 %, BAWAG Group +0,69 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,16 %, EVN -2,13 %, Wienerberger -2,10 %

Der SMI bewegt sich bei 13.178,34 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Novartis +0,86 %, Roche Holding +0,71 %, Swisscom +0,46 %

Flop-Werte: Holcim -2,32 %, Kuehne + Nagel International -2,04 %, Partners Group Holding -1,58 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.127,81 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Thales +1,37 %, SAFRAN +0,98 %, TotalEnergies +0,90 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,04 %, Bouygues -1,74 %, Eiffage -1,52 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:55:32) bei 3.005,53 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +6,75 %, AstraZeneca +0,58 %, Tele2 (B) +0,40 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,23 %, SSAB Registered (A) -0,73 %, Swedbank Shs(A) -0,61 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.680,00 PKT und gewinnt bisher +2,16 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,24 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,92 %, Piraeus Port Authority +0,78 %

Flop-Werte: Public Power -1,85 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,26 %, Coca-Cola HBC -1,22 %