Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.848,06 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,38 %, Siemens Energy +2,20 %, Bayer +1,82 %
Flop-Werte: Zalando -2,34 %, Fresenius Medical Care -2,06 %, adidas -1,94 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.586,18 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: AUMOVIO +3,11 %, HENSOLDT +3,08 %, AUTO1 Group +2,16 %
Flop-Werte: PUMA -2,13 %, Deutsche Lufthansa -1,71 %, Sartorius Vz. -1,59 %
Der TecDAX steht bei 3.696,10 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,08 %, Draegerwerk +2,12 %, Elmos Semiconductor +1,69 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,59 %, SILTRONIC AG -1,43 %, Carl Zeiss Meditec -1,25 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.935,45 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,38 %, Siemens Energy +2,20 %, Bayer +1,82 %
Flop-Werte: ASML Holding -2,16 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,04 %, adidas -1,94 %
Der ATX bewegt sich bei 5.540,39 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,37 %, Erste Group Bank +0,98 %, BAWAG Group +0,69 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,16 %, EVN -2,13 %, Wienerberger -2,10 %
Der SMI bewegt sich bei 13.178,34 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Novartis +0,86 %, Roche Holding +0,71 %, Swisscom +0,46 %
Flop-Werte: Holcim -2,32 %, Kuehne + Nagel International -2,04 %, Partners Group Holding -1,58 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.127,81 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: Thales +1,37 %, SAFRAN +0,98 %, TotalEnergies +0,90 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,04 %, Bouygues -1,74 %, Eiffage -1,52 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:55:32) bei 3.005,53 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +6,75 %, AstraZeneca +0,58 %, Tele2 (B) +0,40 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,23 %, SSAB Registered (A) -0,73 %, Swedbank Shs(A) -0,61 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.680,00 PKT und gewinnt bisher +2,16 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,24 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,92 %, Piraeus Port Authority +0,78 %
Flop-Werte: Public Power -1,85 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,26 %, Coca-Cola HBC -1,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.