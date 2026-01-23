AKTIE IM FOKUS
Ericsson mit Kurssprung nach Zahlen
- Ericsson-Aktie steigt um 9,7 Prozent auf 8,99 Kronen.
- Umsatz und operative Marge übertreffen Analystenerwartungen.
- Dividende erhöht und erster Aktienrückkauf vorgeschlagen.
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktie von Ericsson hat im frühen Handel am Freitag kräftig zugelegt. Zuletzt sprang der Kurs um 9,7 Prozent auf 8,99 Kronen. Er erreichte damit den Bereich von Anfang November.
Die Analysten von Jefferies verwiesen auf die Zahlen zum vierten Quartal. Der Umsatz habe ihre Erwartungen ebenso übertroffen wie die Marge auf den operativen Gewinn (Ebit). Zudem habe der Telekomausrüster die Dividende erhöht und erstmals einen Aktienrückkauf vorgeschlagen.
Die Experten von JPMorgan sprachen von einer starken operativen Entwicklung./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie
Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,73 % und einem Kurs von 8,75 auf Tradegate (23. Januar 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie um +10,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) bezifferte sich zuletzt auf 27,25 Mrd..
Telefon L.M.Ericsson (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,10SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 98,00SEK was eine Bandbreite von +550,39 %/+1.018,21 % bedeutet.