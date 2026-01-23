Goldpreis auf Rekordkurs: $5.000 in Sicht – Wie hoch kann er noch steigen?

Doch was treibt den Preis? Experten sind sich einig: Es sind die globalen geopolitischen Unsicherheiten und die wachsende Skepsis gegenüber der US-Wirtschaftspolitik, die Gold zu einem sicheren Hafen für Kapitalanleger machen. Insbesondere die anhaltend niedrigen Zinsen und die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank in der Ära Donald Trumps haben viele Investoren verunsichert und den Goldpreis in die Höhe schnellen lassen.

In den letzten Monaten hat der Goldpreis eine beeindruckende Kursrallye hingelegt. Am Freitag stieg der Preis für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) zeitweise auf einen neuen Höchststand von 4.967,03 US-Dollar. Bis zur psychologisch wichtigen 5.000-Dollar-Marke ist es nur noch ein kleiner Sprung. Aktuell notiert der Goldpreis jedoch leicht im Minus bei 4.914,51 US-Dollar (Stand 10:57 Uhr)

Goldman Sachs erhöht Prognose für Goldpreis auf 5.400 US-Dollar

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Prognose für den Goldpreis bis Ende 2026 auf 5.400 US-Dollar pro Unze erhöht. In ihrer jüngsten Analyse wiesen die Analysten darauf hin, dass die Nachfrage nach Gold von Zentralbanken, die ihre Währungsreserven diversifizieren möchten, sowie von privaten Investoren weiter steigen werde.

"Gold wird zunehmend als Instrument zur Absicherung gegen Unsicherheiten gesehen", erklärt Daan Struyven, Analyst bei Goldman Sachs. "Mit einer wachsenden Zahl an institutionellen Käufern und einer stagnierenden Goldproduktion sind die Marktrisiken nach oben verschoben."

Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis begünstigt, ist der schwächelnde US-Dollar. Der Dollar-Index hat seit Jahresbeginn um mehr als 9 Prozent nachgegeben. Dadurch ist Gold für ausländische Käufer günstiger geworden. Analysten vermuten, dass der Preis weiter steigen könnte, wenn die Fed ihre lockere Geldpolitik fortsetzt und die politischen Spannungen rund um den US-Dollar zunehmen.

So sieht das auch Thomas Altmann, CFA bei QC Partners: "Sichere Häfen sind weiterhin gefragt. Zudem unterstützt die Schwäche des US-Dollars den Preisanstieg. Gold und Silber nähern sich im Gleichschritt Marken, die noch vor Kurzem undenkbar schienen." Und weiter: "Bei Gold ist die 5.000-Marke in Reichweite, bei Silber ist es die 100-Marke. Dazu trägt auch bei, dass US-Staatsanleihen immer weniger als sicherer Hafen wahrgenommen werden. Das erhöht die Nachfrage nach den Edelmetallen."

Silberpreis auf Rekordjagd: Silber nähert sich der 100-Dollar-Marke

Der Silberpreis stieg heute zeitweise um mehr als 3,3 Prozent auf 99,37 US-Dollar pro Feinunze. Damit steht Silber kurz davor, die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar zu durchbrechen. Das könnte das Edelmetall in eine neue Preisdimension katapultieren.

Ein entscheidender Faktor für den Anstieg des Silberpreises ist das zunehmende Interesse von Investoren, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nach alternativen Wertanlagen suchen. Silber profitiert dabei nicht nur von der allgemeinen Rallye im Edelmetallmarkt, sondern auch von seiner Rolle als Industriemetall. Besonders in der Elektronik- und Solartechnologie ist die Nachfrage nach Silber seit Jahren auf einem Höchststand. Wenn sich die weltweite Wirtschaft weiterhin von der Pandemie erholt, könnte dies die Silbernachfrage noch weiter anheizen.

Analysten sehen Silber daher nicht nur als Inflationsschutz, sondern auch als aufstrebenden Rohstoff, der sich in den kommenden Jahren mit dem Goldpreis messen könnte. Angesichts der geopolitischen Risiken und der Wirtschaftspolitik in den USA könnte der Silberpreis bald neue Höchststände erreichen.

