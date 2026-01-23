    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    ROUNDUP

    BASF enttäuscht mit herbem Gewinnrückgang - Aktie fällt

    • BASF leidet unter Branchenkrise, Gewinn sinkt stark.
    • Umsatz 2025 fällt auf 59,7 Milliarden Euro, Erwartungen erfüllt.
    • Freier Cashflow steigt auf 1,3 Milliarden Euro, positiv.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im vergangenen Jahr stärker mit der Branchenkrise zu kämpfen gehabt als gedacht. Der operative Gewinn ging empfindlicher zurück als vom Unternehmen selbst in Aussicht gestellt, wie die Ludwigshafener am Donnerstagabend nach Börsenschluss überraschend mitteilten. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte belasteten. Anleger zeigten sich enttäuscht und ließen die im Dax notierte Aktie am Freitag fallen.

    Das Papier verlor nach Handelsbeginn 1,8 Prozent auf 45,68 Euro. In den vergangenen Tagen hatte der Kurs mit einem guten Lauf eine Schwäche vom Ende der Vorwoche ausgebügelt. Analyst Chetan Udeshi von der US-Großbank JPMorgan geht von weiteren materiellen Einschnitten bei den Marktschätzungen für BASF aus.

    Der Konzern hat im abgelaufenen Jahr nämlich weniger verdient als von ihm selbst und von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen habe 2025 bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, hieß es vom Unternehmen. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden. Zuletzt hatte der Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende der Spanne in Aussicht gestellt. Experten waren von 6,7 Milliarden ausgegangen. 2024 hatte der operative Gewinn noch bei 7,2 Milliarden gelegen. Den Rückgang begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.

    Der Umsatz sank 2025 von 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 59,7 Milliarden. Dies lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn voraussichtlich von 1,3 auf 1,6 Milliarden Euro. Zwar hatte BASF höhere Umbaukosten als ein Jahr zuvor zu schultern. Dafür gab es aber einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag der Beteiligung am Ölkonzern Wintershall Dea und einen Sonderertrag aus dem Verkauf des Bautenanstrichmittelgeschäfts an den US-Konzern Sherwin-Williams .

    Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) lag bei 1,3 Milliarden Euro und damit über dem Vorjahreswert von 700 Millionen sowie den Konzern- und Expertenerwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der freie Mittelzufluss durch niedrigere Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gestützt worden.

    Ende Oktober hatte Konzernchef Markus Kamieth eine massive Drosselung der Investitionen angekündigt. Betroffen war auch der Wachstumsmarkt China. Die Investitionen in den neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang würden bei 8,7 Milliarden Euro liegen, hieß es. Das sind 1,3 Milliarden weniger als ursprünglich kalkuliert./men/he/jsl/jha/

     

