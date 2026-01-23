Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung

Wegen der Übernahme der Allfunds Group, dem Betreiber einer globalen Vertriebs- und Handelsplattform für Fonds, durch die Deutsche Börse bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 298 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 230 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) gab nach ihrem Hoch vom 5.5.25 bei 294,30 bis Mitte November 2025 nahezu auf 200 Euro nach. Die nachfolgende Erholung auf bis zu 230 Euro war nur von kurzer Dauer. Mittlerweile hält sich der Aktienkurs wieder deutlich unterhalb dieses Niveaus bei 210,50 auf.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 215 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 215 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ9EDJ9, wurde beim Aktienkurs von 210,50 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 230 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,09 Euro (+97 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 192,113 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 192,113 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MG8Z9C6, wurde beim Aktienkurs von 210,50 Euro mit 1,89 – 1,90 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,78 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 185,98 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 185,98 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL9YBD3, wurde beim Aktienkurs von 210,50 Euro mit 2,46 – 2,47 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,40 Euro (+78 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.