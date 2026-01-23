JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach ersten Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe seine Prognose, die Konsensschätzung und die Unternehmenszielspanne verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge gewisse Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2026./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 46,03EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



