JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1260 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültige Entscheidung zur Regulierung des britischen Stromübertragungsnetzes erhöhe die Planbarkeit der Anlagebasis des Versorgers bis 2028 auf 80 Prozent, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 8 Prozent und damit am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 13,90EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,1
Kursziel alt: 12,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
