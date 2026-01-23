JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 98,24EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

