JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 98,24EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
