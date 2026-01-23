    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall-Dip

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jetzt kaufen: Der 10-Jahres-Run der Rüstungsaktien beginnt jetzt, sagt JPMorgan

    Trotz Kursrutsch nach Trumps Davos-Kommentar bleibt der Verteidigungssektor heiß. JPMorgan sieht die Branche erst am Anfang eines globalen Aufrüstungszyklus. Warum Schwäche jetzt Kaufchance ist.

    Für Sie zusammengefasst
    • Verteidigungssektor bleibt trotz Rückgang attraktiv.
    • JPMorgan sieht Kaufchancen bei Rüstungsaktien.
    • Geopolitische Trends stützen Nachfrage nach Rüstung.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Rheinmetall-Dip - Jetzt kaufen: Der 10-Jahres-Run der Rüstungsaktien beginnt jetzt, sagt JPMorgan
    Foto: Dominika Zarzycka - NurPhoto

    JPMorgan sieht im Kursrückgang europäischer Rüstungsaktien eine Kaufchance. Nach der deutlichen Schwäche der Branche im Zuge von Donald Trumps Äußerungen in Davos rät Analyst David Perry dazu, Rücksetzer zu nutzen. Der Sektor sei trotz kurzfristiger Volatilität "in einer sehr frühen Phase eines weltweiten Aufschwungs der Verteidigungsausgaben, der noch ein weiteres Jahrzehnt andauern könnte".

    Auslöser der Marktturbulenzen waren Trumps Aussagen, er wolle keine "übermäßige Gewalt" einsetzen, um Grönland unter US-Kontrolle zu bringen. Später sprach er nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte von einem "Rahmen" für die Zukunft der Insel – viele Marktteilnehmer werteten dies als Deeskalation. Der geopolitische Druck ließ nach, und eine Auswahl europäischer Verteidigungsaktien von Goldman Sachs fiel über drei Tage um bis zu 4,2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Leonardo S.p.A.!
    Short
    63,07€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    51,34€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 8,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rheinmetall traf es dabei besonders stark: Die Aktie verlor innerhalb von drei Sitzungen bis zu 7,8 Prozent, bevor sie einen Teil der Verluste eindämmte. Auch Saab, Thales, Leonardo und Rolls-Royce gaben um 1 bis 4 Prozent nach. Dennoch bleibt die Jahresperformance beeindruckend: Rheinmetall liegt seit Jahresbeginn 16 Prozent im Plus, Saab 31 Prozent und Leonardo ebenfalls 16.

    Perry verweist zugleich auf geopolitische Großtrends, die die Nachfrage nach Verteidigungsgütern stützen. In Davos warnte Kanadas Premierminister Mark Carney, Mittelmächte müssten "zusammenarbeiten, um sich gegen den Zwang aggressiver Supermächte zu wehren". Auch der Krieg in der Ukraine bleibt ein zentraler Treiber. JPMorgan erwartet, dass der Konflikt "so lange andauern wird, bis eine oder beide Seiten erschöpft sind". Große europäische Länder würden ein "schlechtes" Friedensabkommen blockieren. "Wir sind in eine neue Weltordnung eingetreten", sagte Perry.

    Hinzu kommt die US-Politik als möglicher Katalysator. Morningstar-Analystin Loredana Muharremi verweist darauf, dass Präsident Trump für 2027 einen Anstieg des US-Verteidigungsetats um 50 Prozent – von 1 Billion auf 1,5 Billionen US-Dollar – vorgeschlagen hat. Ein solcher Schritt wäre historisch und würde nicht nur US-Rüstungsfirmen, sondern auch europäische Unternehmen mit US-Präsenz unmittelbar stärken.

    Trotz hoher Bewertungen – Rheinmetall wird mit dem mehr als 40-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt – argumentiert JPMorgan, dass geopolitische Risiken, wachsende Verteidigungsbudgets und strukturelle Aufholprozesse für ein anhaltend starkes Umfeld sprechen. Anleger sollten Rückgänge daher nicht als Warnsignal, sondern als Einstiegschance sehen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1921,50, was eine Steigerung von +4,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall-Dip Jetzt kaufen: Der 10-Jahres-Run der Rüstungsaktien beginnt jetzt, sagt JPMorgan Trotz Kursrutsch nach Trumps Davos-Kommentar bleibt der Verteidigungssektor heiß. JPMorgan sieht die Branche erst am Anfang eines globalen Aufrüstungszyklus. Warum Schwäche jetzt Kaufchance ist.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     