Jetzt kaufen: Der 10-Jahres-Run der Rüstungsaktien beginnt jetzt, sagt JPMorgan

Auslöser der Marktturbulenzen waren Trumps Aussagen, er wolle keine "übermäßige Gewalt" einsetzen, um Grönland unter US-Kontrolle zu bringen. Später sprach er nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte von einem "Rahmen" für die Zukunft der Insel – viele Marktteilnehmer werteten dies als Deeskalation. Der geopolitische Druck ließ nach , und eine Auswahl europäischer Verteidigungsaktien von Goldman Sachs fiel über drei Tage um bis zu 4,2 Prozent.

JPMorgan sieht im Kursrückgang europäischer Rüstungsaktien eine Kaufchance. Nach der deutlichen Schwäche der Branche im Zuge von Donald Trumps Äußerungen in Davos rät Analyst David Perry dazu, Rücksetzer zu nutzen. Der Sektor sei trotz kurzfristiger Volatilität "in einer sehr frühen Phase eines weltweiten Aufschwungs der Verteidigungsausgaben, der noch ein weiteres Jahrzehnt andauern könnte".

Rheinmetall traf es dabei besonders stark: Die Aktie verlor innerhalb von drei Sitzungen bis zu 7,8 Prozent, bevor sie einen Teil der Verluste eindämmte. Auch Saab, Thales, Leonardo und Rolls-Royce gaben um 1 bis 4 Prozent nach. Dennoch bleibt die Jahresperformance beeindruckend: Rheinmetall liegt seit Jahresbeginn 16 Prozent im Plus, Saab 31 Prozent und Leonardo ebenfalls 16.

Perry verweist zugleich auf geopolitische Großtrends, die die Nachfrage nach Verteidigungsgütern stützen. In Davos warnte Kanadas Premierminister Mark Carney, Mittelmächte müssten "zusammenarbeiten, um sich gegen den Zwang aggressiver Supermächte zu wehren". Auch der Krieg in der Ukraine bleibt ein zentraler Treiber. JPMorgan erwartet, dass der Konflikt "so lange andauern wird, bis eine oder beide Seiten erschöpft sind". Große europäische Länder würden ein "schlechtes" Friedensabkommen blockieren. "Wir sind in eine neue Weltordnung eingetreten", sagte Perry.

Hinzu kommt die US-Politik als möglicher Katalysator. Morningstar-Analystin Loredana Muharremi verweist darauf, dass Präsident Trump für 2027 einen Anstieg des US-Verteidigungsetats um 50 Prozent – von 1 Billion auf 1,5 Billionen US-Dollar – vorgeschlagen hat. Ein solcher Schritt wäre historisch und würde nicht nur US-Rüstungsfirmen, sondern auch europäische Unternehmen mit US-Präsenz unmittelbar stärken.

Trotz hoher Bewertungen – Rheinmetall wird mit dem mehr als 40-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt – argumentiert JPMorgan, dass geopolitische Risiken, wachsende Verteidigungsbudgets und strukturelle Aufholprozesse für ein anhaltend starkes Umfeld sprechen. Anleger sollten Rückgänge daher nicht als Warnsignal, sondern als Einstiegschance sehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





