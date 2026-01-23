    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Unternehmensstimmung stagniert

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in Eurozone bleibt stabil bei 51,5 Punkten.
    • Volkswirte erwarteten Anstieg auf 51,9 Punkte.
    • Industrie verbessert sich, Dienstleistungen verschlechtern sich.
    Eurozone - Unternehmensstimmung stagniert
    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres nicht verändert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte im Januar auf 51,5 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,9 Punkte erwartet.

    Der Stimmungsindikator bleibt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. Der Gesamtindikator lag bereits im gesamten Jahr 2025 über der Wachstumsschwelle.

    In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft zeigte sich zu Jahresbeginn eine unterschiedliche Entwicklung. Während sich die Stimmung in den Industriebetrieben verbesserte, hat sie sich im Bereich Dienstleistungen überraschend eingetrübt. Der Indikator für die Industriebetriebe liegt nach dem Zuwachs nur noch knapp unter der Expansionsschwelle./jkr/jsl/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
