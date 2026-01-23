    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanDisk Corporation AktievorwärtsNachrichten zu SanDisk Corporation

    3 Milliarden Dollar Verluste

    Short-Squeeze-Alarm: Sandisk steigt, Leerverkäufer legen nach

    Das Short-Interesse an Sandisk (SNDK) ist in den vergangenen Monaten stetig gestiegen, obwohl die Aktie kräftig zugelegt hat.

    3 Milliarden Dollar Verluste - Short-Squeeze-Alarm: Sandisk steigt, Leerverkäufer legen nach
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Dadurch ist das Risiko eines Short Squeeze auf ein "extremes" Niveau gestiegen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten von S3 Partners.

    "Leerverkäufer haben sich in den letzten Monaten nahezu synchron bewegt und eine Umkehrstrategie verfolgt, indem sie aggressiv in die Rallye hinein short gegangen sind", schreibt das Research-Team von S3 Partners in einer aktuellen Mitteilung.

    Seit Anfang November ist der Short-Anteil von rund 4 Prozent auf etwa 7,5 Prozent des Streubesitzes gestiegen, während der Short-Squeeze-Risikoscore von S3 auf 82,5 geklettert ist. Die Mark-to-Market-Verluste auf Short-Positionen haben etwa 3 Milliarden US-Dollar erreicht, was den Score auf ein extremes Risikoniveau getrieben hat, so S3.

    Die Sandisk-Aktie (SNDK) ist in diesem Jahr bislang um 112 Prozent gestiegen, hat damit den Zuwachs des S&P-500-Index deutlich übertroffen und zählt 2026 zu den Top-Performern des Index.

    Die Rallye spiegelt eine Verlagerung des KI-Trends hin zu Speicheraktien wider, ebenso wie weltweite Engpässe bei Flash-Speichern, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, die Preise anzuheben.

    Anfang dieses Monats legten die Sandisk-Aktien deutlich zu, nachdem Nvidia-CEO Jensen Huang auf der CES-Konferenz die steigende Nachfrage nach Speicher hervorgehoben und Storage als einen "völlig unerschlossenen Markt" bezeichnet hatte.

    Der Pionier der Flash-Speichertechnologie ging 1995 an die Börse und wurde 2016 von Western Digital (WDC) übernommen. Erst im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen wieder als eigenständige Gesellschaft ausgegliedert – seitdem ist die Aktie um fast 1.200 Prozent gestiegen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
