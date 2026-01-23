    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Region Xinjiang betroffen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ex-Produktionsort von VW: UN-Experten sprechen von "Versklavung"

    UN-Experten werfen China Zwangsarbeit und Versklavung vor. Peking nennt die Vorwürfe "völlig erfunden" und reagiert scharf auf die Kritik.

    Für Sie zusammengefasst
    • UN-Experten: Zwangsarbeit in China als Versklavung.
    • China weist Vorwürfe als "völlig erfunden" zurück.
    • Unternehmen wie VW und Hugo Boss in der Kritik.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Region Xinjiang betroffen - Ex-Produktionsort von VW: UN-Experten sprechen von "Versklavung"
    Foto: OpenAI

    Am Freitag verteidigte China seine Menschenrechtsbilanz, nachdem UN-Experten erklärt hatten, dass mutmaßliche Zwangsarbeit von Uiguren und Tibetern in der Region Xinjiang und anderen Teilen Chinas einer "Versklavung" gleichkommt, wie Reuters berichtet. Die Experten sprachen von einem "anhaltenden Muster" mutmaßlicher Zwangsarbeit, von der uigurische, kasachische und kirgisische Minderheiten sowie Tibeter in Xinjiang und in mehreren Provinzen betroffen seien.

    Diese Zwangsarbeit werde durch ein von der Regierung verordnetes Armutsbekämpfungsprogramm ermöglicht, das Uiguren und Angehörige anderer Minderheitengruppen zur Arbeit in Xinjiang und anderen Regionen zwinge, erklärten die UN-Experten in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    98,85€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    112,37€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    UN-Experten sagten: "In vielen Fällen sind die Zwangsmaßnahmen so schwerwiegend, dass sie einer Zwangsverlegung und/oder Versklavung gleichkommen und somit ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen." Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, entgegnete dem am Freitag in einer Pressekonferenz und meinte die Bedenken der Experten seien "völlig erfunden" und unbegründet.

    Guo sagte die chinesische Regierung habe sich stets der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet gefühlt und forderte die Experten auf, "ihre Aufgaben unparteiisch und objektiv wahrzunehmen und nicht zu Werkzeugen und Komplizen antichinesischer Kräfte zu werden".

    Menschenrechtsorganisationen und westliche Regierungen, darunter die Vereinigten Staaten und Kanada, haben wiederholt Bedenken hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen an Uiguren und anderen muslimischen Minderheitengruppen in Xinjiang geäußert, Vorwürfe, die Peking zurückweist.

    Das Unternehmen Volkswagen ist diesbezüglich mehrfach wegen Verbindungen zu Zwangsarbeitsvorwürfen im Zusammenhang mit Xinjiang kritisiert worden. So zeigten Untersuchungen und Auditor‑Berichte, dass VW‑Beteiligungen in der Uiguren‑Region Xinjiang Menschenrechts‑Risiken ausgesetzt sind, weil dort Bauteile oder Arbeitskräfte unter Bedingungen hergestellt werden könnten, die mit Zwangsarbeit verbunden sind. Kritik richtete sich gegen VW‑Audits, die angeblich nicht internationalen Standards entsprachen.

    Ein weiteres Unternehmen, das Gegenstand von Vorwürfen im Zusammenhang mit Xinjiang war, ist Hugo Boss. In der Vergangenheit wurde Cotton aus Xinjiang in Hugo Boss‑Produkten nachgewiesen, was im Widerspruch zu eigenen Unternehmenszusicherungen stand. Das führte zu Kritik, weil zumindest zeitweise Baumwolle aus einer Region stammte, wo systematische Zwangsarbeit von Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten dokumentiert wurde.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Region Xinjiang betroffen Ex-Produktionsort von VW: UN-Experten sprechen von "Versklavung" UN-Experten werfen China Zwangsarbeit und Versklavung vor. Peking nennt die Vorwürfe "völlig erfunden" und reagiert scharf auf die Kritik.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     