Diese Zwangsarbeit werde durch ein von der Regierung verordnetes Armutsbekämpfungsprogramm ermöglicht, das Uiguren und Angehörige anderer Minderheitengruppen zur Arbeit in Xinjiang und anderen Regionen zwinge, erklärten die UN-Experten in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme.

Am Freitag verteidigte China seine Menschenrechtsbilanz, nachdem UN-Experten erklärt hatten, dass mutmaßliche Zwangsarbeit von Uiguren und Tibetern in der Region Xinjiang und anderen Teilen Chinas einer "Versklavung" gleichkommt, wie Reuters berichtet. Die Experten sprachen von einem "anhaltenden Muster" mutmaßlicher Zwangsarbeit, von der uigurische, kasachische und kirgisische Minderheiten sowie Tibeter in Xinjiang und in mehreren Provinzen betroffen seien.

UN-Experten sagten: "In vielen Fällen sind die Zwangsmaßnahmen so schwerwiegend, dass sie einer Zwangsverlegung und/oder Versklavung gleichkommen und somit ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen." Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, entgegnete dem am Freitag in einer Pressekonferenz und meinte die Bedenken der Experten seien "völlig erfunden" und unbegründet.

Guo sagte die chinesische Regierung habe sich stets der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet gefühlt und forderte die Experten auf, "ihre Aufgaben unparteiisch und objektiv wahrzunehmen und nicht zu Werkzeugen und Komplizen antichinesischer Kräfte zu werden".

Menschenrechtsorganisationen und westliche Regierungen, darunter die Vereinigten Staaten und Kanada, haben wiederholt Bedenken hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen an Uiguren und anderen muslimischen Minderheitengruppen in Xinjiang geäußert, Vorwürfe, die Peking zurückweist.

Das Unternehmen Volkswagen ist diesbezüglich mehrfach wegen Verbindungen zu Zwangsarbeitsvorwürfen im Zusammenhang mit Xinjiang kritisiert worden. So zeigten Untersuchungen und Auditor‑Berichte, dass VW‑Beteiligungen in der Uiguren‑Region Xinjiang Menschenrechts‑Risiken ausgesetzt sind, weil dort Bauteile oder Arbeitskräfte unter Bedingungen hergestellt werden könnten, die mit Zwangsarbeit verbunden sind. Kritik richtete sich gegen VW‑Audits, die angeblich nicht internationalen Standards entsprachen.

Ein weiteres Unternehmen, das Gegenstand von Vorwürfen im Zusammenhang mit Xinjiang war, ist Hugo Boss. In der Vergangenheit wurde Cotton aus Xinjiang in Hugo Boss‑Produkten nachgewiesen, was im Widerspruch zu eigenen Unternehmenszusicherungen stand. Das führte zu Kritik, weil zumindest zeitweise Baumwolle aus einer Region stammte, wo systematische Zwangsarbeit von Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten dokumentiert wurde.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



