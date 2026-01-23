Wacker Neuson - Aktie gerät unter Druck -4,92 % - 23.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Neuson Aktie. Sie fällt um -4,92 % auf 18,570€. Der Kursrückgang der Wacker Neuson Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -15,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,92 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Neuson in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,68 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um -22,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,89 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,77 % 1 Monat -24,67 % 3 Monate +2,68 % 1 Jahr +25,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Wacker Neuson Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Wacker Neuson Aktie, die unter den gleitenden Durchschnitten gehandelt wird. Anleger sehen die Bewertung als übertrieben niedrig und erwarten eine Erholung, wobei das langfristige Potenzial bis 30 Euro gesehen wird. Die Rücknahme eines Übernahmeangebots wird als positiv gewertet, und technische Unterstützungslevels bei 17,50 Euro werden hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Wacker Neuson eingestellt.

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt. Die entsprechenden Gespräche würden nicht fortgesetzt, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstagabend mit. An der Börse …

Die Aktionäre von Wacker Neuson müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben. Am Freitag sorgte das Ende der Gespräche vorbörslich für einen Kurssturz: Auf der Handelsplattform Tradegate …

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.