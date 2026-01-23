273 0 Kommentare ZF Finance 2025: Ergebnis & Cashflow über Prognose

ZF Friedrichshafen übertrifft 2025 seine eigenen Erwartungen: Stärkerer Cashflow, höhere EBIT-Marge und spürbarer Schuldenabbau trotz hoher Einmalbelastungen.

ZF Friedrichshafen hat im Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für operatives Ergebnis und Cashflow übertroffen.

Der bereinigte Free Cashflow wird über 1 Milliarde Euro liegen, was eine Verbesserung der Nettoverschuldung zur Folge hat.

Die bereinigte EBIT-Marge wird deutlich über 4,0 Prozent liegen, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 3% - 4%.

ZF hat sich im Rahmen der Restrukturierung in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien auf die vorzeitige Beendigung nicht profitabler Projekte geeinigt, was zu einer Einmalbelastung von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro führt.

Trotz der Einmalbelastung hat sich die operative Performance der Division signifikant verbessert und entspricht dem Restrukturierungsplan.

Die endgültigen Jahreszahlen werden am 19. März 2026 im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz veröffentlicht.





Lesen Sie auch 3 Milliarden Dollar Verluste Short-Squeeze-Alarm: Sandisk steigt, Leerverkäufer legen nach Pappergers Monster-Offensive Rheinmetall greift nach dem ersten 80-Milliarden-Euro-Jahr der Firmengeschichte Nach Abkehr von russischem Öl Indiens neue Ölstrategie: Darauf wird jetzt gesetzt Wegen Konten-Kündigung Trump verklagt JPMorgan und Jamie Dimon auf 5 Milliarden US-Dollar





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.