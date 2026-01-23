    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Gold 5000: Abstieg des Trump-Imperiums - Größenwahn und Niedergang!

    Dass Gold als sicherer Hafen und Gegenspieler des Dollars explodiert, ist ein Beleg dafür, dass das Misstrauen in den Hegemon USA unter Trump inzwischen extrem groß ist!

    Gold steigt heute Nacht fast auf die Marke von 5000 Dollar - ist das das "goldene Zeitalter", das Trump für die USA versprochen hat? Eher das Gegenteil! Dass Gold als sicherer Hafen und Gegenspieler des Dollars explodiert, ist ein Beleg dafür, dass das Misstrauen in den Hegemon USA unter Trump inzwischen extrem groß ist! Denn der US-Präsident sägt den Ast ab, auf dem er sitzt: er attackiert faktisch seine Investoren (vor allem die Europäer, siehe Grönland), die dem Hegemon USA eine exzessive Verschuldung und ein "leben über den eigenen Verhältnissen" ermöglicht haben. Damit zerstört Trump mittelfristig das bisherige Geschäftsmodell der USA - und das wiederum erhöht das Potential, dass der absteigende Hegemon Krieg führen wird. Das könnte schon bald mit der Attacke auf den Iran beginnen..

    2. Goldpreis-Rekord aktuell nahe 5.000 Dollar – Analysten ordnen ein

    3. Russland: Der Abstieg zur Rohstoffkolonie Chinas

     

    Das Video "Gold 5000: Abstieg des Trump-Imperiums - Größenwahn und Niedergang!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene Werte
