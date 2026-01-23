Gold 5000: Abstieg des Trump-Imperiums - Größenwahn und Niedergang!

Gold steigt heute Nacht fast auf die Marke von 5000 Dollar - ist das das "goldene Zeitalter", das Trump für die USA versprochen hat? Eher das Gegenteil! Dass Gold als sicherer Hafen und Gegenspieler des Dollars explodiert, ist ein Beleg dafür, dass das Misstrauen in den Hegemon USA unter Trump inzwischen extrem groß ist! Denn der US-Präsident sägt den Ast ab, auf dem er sitzt: er attackiert faktisch seine Investoren (vor allem die Europäer, siehe Grönland), die dem Hegemon USA eine exzessive Verschuldung und ein "leben über den eigenen Verhältnissen" ermöglicht haben. Damit zerstört Trump mittelfristig das bisherige Geschäftsmodell der USA - und das wiederum erhöht das Potential, dass der absteigende Hegemon Krieg führen wird. Das könnte schon bald mit der Attacke auf den Iran beginnen..

