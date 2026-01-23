adidas Aktie leidet unter Verkäufen - 23.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,37 % verliert die adidas Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der adidas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 148,50€, mit einem Minus von -2,37 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei adidas abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -21,80 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -8,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei adidas auf -12,31 %.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,90 % 1 Monat -11,10 % 3 Monate -21,80 % 1 Jahr -42,26 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Adidas-Aktie, die als unzureichend und von einem inkompetenten Management verursacht angesehen wird. Analysten senken die Kursziele, was die Anleger verunsichert. Einige Teilnehmer ziehen in Betracht, ihre Investitionen in Adidas abzuziehen und in Marken wie Puma zu investieren, die als vielversprechender gelten. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, mit Äußerungen über mögliche Insolvenz.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,76 Mrd. € wert.

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.