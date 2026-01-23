Intuitive Surgical Aktie dreht auf - 23.01.2026

Mit einer Performance von +4,19 % konnte die Intuitive Surgical Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intuitive Surgical Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 466,35€, mit einem Plus von +4,19 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Intuitive Surgical Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -0,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intuitive Surgical um -2,70 % verloren.

Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,36 % 1 Monat -5,47 % 3 Monate +1,63 % 1 Jahr -21,02 %

Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

Es gibt 354 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,32 Mrd. € wert.

Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.