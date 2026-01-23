AKTIE IM FOKUS
ProSiebenSat.1 steigen an 5-Euro-Hürde - Kepler stuft hoch
- ProSiebenSat.1 Aktien testen erneut 5 Euro-Marke.
- Erholungsversuch bei 5,02 Euro vorerst gescheitert.
- Kepler Cheuvreux bleibt bei "Hold" und 5 Euro-Ziel.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Freitag einmal mehr die Charthürde bei 5 Euro in Angriff genommen. Bei 5,02 Euro endete der Erholungsversuch aber zunächst wieder. Die Papiere der Münchner lagen zuletzt noch 0,9 Prozent im Plus bei 4,958 Euro.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux hatten im Rahmen einer Analyse der europäischen Medienbranche ihre skeptische Einschätzung aufgegeben und votieren nun beim unveränderten Kursziel von 5 Euro mit "Hold". Sie begründeten dies mit der Underperformance des Kurses. Der Abschwung setzte ein, nachdem der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) im September die volle Kontrolle über die Deutschen übernommen hatte.
Ende August 2025 hatten ProSiebenSat.1-Papiere noch einen Höchststand seit Sommer 2023 erreicht. Seither ging es um fast die Hälfte abwärts auf nahezu 4,51 Euro./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 5,05 auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,65 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -0,20 %/+59,68 % bedeutet.
Sollen sie ruhig in Ruhe auszählen, ich gebe keine Stücke ab.