69 0 Kommentare ZF Europe Finance: Operatives Ergebnis & Free Cashflow über Prognose

ZF übertrifft 2025 seine eigenen Erwartungen: Operativ stark, Cashflow über Plan – trotz hoher Einmalbelastungen aus der Restrukturierung der E-Antriebssparte.

ZF hat im Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für operatives Ergebnis und bereinigten Free Cashflow übertroffen.

Der bereinigte Free Cashflow wird voraussichtlich über 1 Milliarde Euro liegen, deutlich über der Prognose von 500 Millionen Euro.

Die bereinigte EBIT-Marge wird deutlich über 4,0 Prozent liegen, während die ursprüngliche Prognose zwischen 3% und 4% lag.

Aufgrund der Restrukturierung in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien kommt es zu einer Einmalbelastung von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro, was zu einem buchhalterischen Verlust im Jahr 2025 führt.

Trotz der Belastungen hat sich die operative Performance der Division signifikant verbessert und liegt im Plan des Restrukturierungsprogramms.

Die endgültigen Jahreszahlen werden am 19. März 2026 veröffentlicht; die vorläufigen Zahlen sind noch nicht final testiert.





Lesen Sie auch 3 Milliarden Dollar Verluste Short-Squeeze-Alarm: Sandisk steigt, Leerverkäufer legen nach Pappergers Monster-Offensive Rheinmetall greift nach dem ersten 80-Milliarden-Euro-Jahr der Firmengeschichte Nach Abkehr von russischem Öl Indiens neue Ölstrategie: Darauf wird jetzt gesetzt Wegen Konten-Kündigung Trump verklagt JPMorgan und Jamie Dimon auf 5 Milliarden US-Dollar





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.