    ZF North America überrascht positiv: Operatives Ergebnis & Cashflow 2025

    ZF Friedrichshafen übertrifft 2025 trotz hoher Restrukturierungskosten seine finanziellen Ziele deutlich und bestätigt den Erfolg des laufenden Transformationsprogramms.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • ZF Friedrichshafen hat im Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für operatives Ergebnis und bereinigten Free Cashflow übertroffen.
    • Der bereinigte Free Cashflow wird voraussichtlich über 1 Milliarde Euro liegen, deutlich über der bisherigen Prognose von 500 Millionen Euro.
    • Die bereinigte EBIT-Marge wird deutlich über 4,0 Prozent liegen, während die ursprüngliche Prognose zwischen 3% und 4% lag.
    • Aufgrund der Restrukturierung in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien kommt es zu einer Einmalbelastung von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro, was zu einem buchhalterischen Verlust im Jahr 2025 führt.
    • Trotz der Belastungen hat sich die operative Performance der Division signifikant verbessert und liegt im Plan des Restrukturierungsprogramms.
    • Die endgültigen Jahreszahlen werden am 19. März 2026 veröffentlicht; die aktuellen Zahlen sind vorläufig und noch nicht final testiert.






