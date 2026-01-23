ZF North America überrascht positiv: Operatives Ergebnis & Cashflow 2025
ZF Friedrichshafen übertrifft 2025 trotz hoher Restrukturierungskosten seine finanziellen Ziele deutlich und bestätigt den Erfolg des laufenden Transformationsprogramms.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- ZF Friedrichshafen hat im Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für operatives Ergebnis und bereinigten Free Cashflow übertroffen.
- Der bereinigte Free Cashflow wird voraussichtlich über 1 Milliarde Euro liegen, deutlich über der bisherigen Prognose von 500 Millionen Euro.
- Die bereinigte EBIT-Marge wird deutlich über 4,0 Prozent liegen, während die ursprüngliche Prognose zwischen 3% und 4% lag.
- Aufgrund der Restrukturierung in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien kommt es zu einer Einmalbelastung von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro, was zu einem buchhalterischen Verlust im Jahr 2025 führt.
- Trotz der Belastungen hat sich die operative Performance der Division signifikant verbessert und liegt im Plan des Restrukturierungsprogramms.
- Die endgültigen Jahreszahlen werden am 19. März 2026 veröffentlicht; die aktuellen Zahlen sind vorläufig und noch nicht final testiert.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.